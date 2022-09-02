Vestel ile Xperi’den iş birliği

İSTANBUL (AA) - Vestel, IFA Berlin’de ABD merkezli Xperi Holding ile iş birliği anlaşması imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel ve Xperi Holding arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Xperi iştiraklerinden TİVo, Vestel’in ürettiği televizyonlarıyla kullanıcıya sunulacak. Kullanıcıya kullanım kolaylığı ve birbirinden farklı binlerce içeriğe erişim imkanı sunan platformun yer aldığı akıllı TV’ler, 2023'de Avrupa’da satışa sunulmasının hemen ardından Türkiye’ye gelecek.

Türkiye’de ürettiği teknolojileri dünyanın 158 ülkesine ulaştıran Vestel, 30’uncu kez katıldığı IFA Berlin kapsamında uluslararası iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.

Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan ve Xperi Holding Üst Yöneticisi (CEO) Jon Kirchner’in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde duyurulan yeni iş birliğiyle iki şirket teknoloji ve içerik alanlarında güçlerini birleştirdi.

Anlaşmaya göre ABD merkezli Xperi Holding çatısı altında faaliyet gösteren TİVo, Vestel’in Avrupa’da satışa sunduğu akıllı televizyonlara entegre edilecek.

İzleyiciye yeni bir televizyon deneyimi vadeden, ilgi alanlarına göre binlerce içeriği barındıran, canlı etkileşim imkanı sunan yeni nesil içerik platformu TİVo, Vestel’in Avrupa’daki TV satış gücüne katkı sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel CEO'su Turan Erdoğan, küresel bir teknoloji şirketi olma vizyonları doğrultusunda uluslararası iş birliklerine devam ettiklerini bildirdi.

Türkiye'de TV pazarının lideri, Avrupa’da ise pazarın ilk 3 oyuncusundan biri olduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu konumumuzu korumak ve yükseltmek için özellikle tüketicinin beklentilerine yanıt verecek teknolojileri üretmenin yanı sıra, içerik alanına da yoğunlaşıyoruz. TİVo’nun müşteri deneyimini yükselten ve eğlence ekosistemi yaratmaya odaklanan misyonu Vestel’in hizmet anlayışıyla örtüşüyor.

Bu iş birliğiyle özellikle Avrupalı tüketicinin beklentilerini karşılayacağımıza, bağımsız medya platformu barındıran yüksek teknolojiye sahip ürünlerimizle fark yaratacağımıza inanıyoruz. Kullanıcılara kusursuz bir deneyim sunmak adına TİVo OS’nin Avrupa’da yaygınlaşmasını sağlamak üzere kurduğumuz bu iş ortaklığını IFA gibi sektörümüzün en önemli etkinliklerinden birinde duyurmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz."

Xperi Holding CEO'su Jon Kirchner de TİVo olarak dünya çapında 40 milyon hanede olduklarını aktararak, "Özellikle Akıllı TV’ler için tasarladığımız işletim sistemi ve medya platformumuz TİVo ile önde gelen teknoloji üreticilerinden ve Avrupa’nın ilk 3 TV üreticisinden biri olan Vestel ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

