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Vezirköprü İçme Suyu Arıtma Tesisi açılıyor

SAMSUN HABERLERİ  | 11.10.2020 12:28 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü Vezirköprü ilçesinde 12 milyonluk yatırım olan İçme Suyu Arıtma Tesisini bu yılın sonunda tamamlayarak hizmete açıyor.Çevre yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, dev bir yatırıma imza atıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü Vezirköprü ilçesinde 12 milyonluk yatırım olan İçme Suyu Arıtma Tesisini bu yılın sonunda tamamlayarak hizmete açıyor.
Çevre yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, dev bir yatırıma imza atıyor. Vezirköprü ilçesinin en önemli ihtiyaçları arasında bulunan İçme Suyu Arıtma Tesisi bu yılın sonunda hizmet vermeye başlayacak. SASKİ’nin faaliyete geçirdiği toplam inşaat alanı 800 metrekare olan tesis günlük ortalama 9 bin metreküp suyu arıtacak kapasiteye sahip olacak.
Göreve geldikleri ilk günden itibaren çevre konusunda çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Vezirköprü ilçemizin önemli ihtiyaçları arasında bulunan atık su arıtma tesisimizi daha önce tamamlayarak hizmete açmıştık. İçme Suyu Arıtma Tesisimizi de bu yılın sonunda bitirerek hizmete açıyoruz. Bütün derdimiz gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak. İçme Suyu Arıtma Tesisimiz ile artık yazın su yetersizliğinden kaynaklanan sıkıntı ve her yağmur sonrası karşılaşılan su bulanıklığına neşter vurmuş olacağız. 12 milyon liralık bir yatırım olan tesis Vezirköprü ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Sadece Vezirköprü ilçemizde değil 17 ilçemizdeki vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa gece gündüz çalışarak yapmaya gayret ediyoruz. Sürdürülebilir bir çevre, daha yaşanılabilir dünya için yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.

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