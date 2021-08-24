Victor Nelsson, ilk maçta sınıfı geçti

Galatasaray formasıyla ilk kez 11'de başlayan Victor Nelsson, rakamlarıyla ve takım kaptanı Muslera'ya göre sınıfı geçti.

Victor Nelsson, 90 dakika forma giydiği mücadelede yüzde 90 isabet oranıyla 54 başarılı pas yaptı. Mame Diouf ile eşleşen Victor Nelsson, girdiği 8 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı. 1 kez pas arası yapan Danimarkalı, 8 kez sahipsiz top kazandı.

22 yaşındaki Danimarkalı oyuncu 1 kez de savunmadan başarılı top uzaklaştırdı.

"ÇOK KALİTELİ BİR SAVUNMACI"

Galatasaray takım kaptanı Fernando Muslera, maç sonrası Nelsson'un performansıyla ilgili olarak, "Victor Nelsson konusunda hocamızı ve scoutlarımızı tebrik ediyorum. Çok önemli bir futbolcu. Hepimize gösterdi bunu. Çok kaliteli bir savunmacı. İnsani anlamda da iyi biri. Mükemmel ve futbolla yaşayan bir ülkeye geldi. Victor, Galatasaray'a geldiği için çok şanslı." açıklamasını yaptı.



