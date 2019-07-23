Victor Wanyama'dan Galatasaray'a kötü haber: Hiçbir yere gitmiyorum

Tottenham'ın Kenyalı orta sahası Victor Wanyama, hakkında çıkan Galatasaray'a gideceği iddiaları hakkında konuştu.
ESPN'e konuşan Wanyama, ''Haftaya Tottenham'a dönüp antrenmanlara katılacağım. Hakkımda transfer spekülasyonları çıkması doğaldır. Transfer döneminde böyle haberler her zaman çıkar ama ben bir yere gitmiyorum. Başka takımlar hakkında konuşamam çünkü Tottenham'ın oyuncusuyum. Tottenham ile sözleşmem sürüyor ve bundan gurur duyuyorum. Tabii ki futbolda her şey olabilir. Bazı şeyler çok çabuk değişebilir. Şu anda tatildeyim ve bunun keyfini çıkartıyorum'' ifadelerini kullandı.
28 yaşındaki futbolcunun Ndombele transferi sonrası forma şansı bulamayacağı ve Galatasaray'a gideceği iddia ediliyordu.
Wanyama'dan Galatasaray'a kötü haber
Monchi'den Simon Kjaer ve Fenerbahçe itirafı
Dev maçta gülen Chelsea
F.Bahçe'de ayrılık! Ülkesine dönüyor
'İnşallah o sene bu senedir'
Yunus'tan Kruse övgüsü
Burak Yılmaz sürprizi! Açıklandı
Gurbetçi yıldızlardan transfer itirafı!
G.Saray'a Emre Mor şoku! İşte reddedilen teklif
Eljif Elmas transferinden Fenerbahçe ne kadar kazandı?
Trabzonspor tarihinde bir ilk!
Beşiktaş'tan ayrıldı, ülkesine döndü!
Juventus'un Türk oyuncusunun vize sorununu Türkiye çözdü
Ancelotti’den Eljif Elmas sözleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum