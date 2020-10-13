Vida Milli Takım'da yedek kaldı

Beşiktaş'ta gözden düşen ve yedeğe çekilen Domagoj Vida, İsveç’e karşı milli takım 11’inde de yer almadı. Vida maçı kulübede tamamladı.
Beşiktaş’ta da Teknik Direktör Sergen Yalçın, Konya’da yaptığı hatalardan sonra Domagoj Vida’yı takımdan kesmişti. Tecrübeli savunma oyuncusunun Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.
Bu arada Arsenal'e geri dönen Mohamed Elneny, “Emery ile oynamayınca özgüven kaybettim. Beşiktaş’ta ise sürekli oynadım ve tekrar geri kazandım.” açıklamasında bulundu. (AKŞAM)
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