Viktoria Plzen - Levski Sofya Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Viktoria Plzen Perşembe 22:00 Levski Sofya

Viktoria Plzen, 22 Ekim 2026 saat 22:00'de Doosan Arena'da Levski Sofya ile UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Takımların güncel form bilgileri Viktoria Plzen tüm kulvarlar Jablonec 2-3 Viktoria Plzen Çekya 1. Ligi G

Ferencvaros 2-1 Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi M

Viktoria Plzen 3-0 Mlada Boleslav Çekya 1. Ligi G

Slavia Prag 2-1 Viktoria Plzen Çekya 1. Ligi M

Viktoria Plzen 0-3 Union St.Gilloise UEFA Avrupa Ligi M Levski Sofya tüm kulvarlar Spartak Pleven 0-2 Levski Sofya Bulgaristan Kupası G

NEC Nijmegen 1-1 Levski Sofya UEFA Avrupa Ligi B

Cherno More Varna 0-2 Levski Sofya Bulgaristan 1. Ligi G

Levski Sofya 0-1 Red Bull Salzburg UEFA Avrupa Ligi M

Botev Vratsa 0-0 Levski Sofya Bulgaristan 1. Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Viktoria Plzen, UEFA Avrupa Ligi'nde son 3 maçında 3 yenilgi yaşadı ve 8 gol kalesinde gördü. Öte yandan Levski Sofya, aynı organizasyonda 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı, bunun yanı sıra bulundukları ligde son 5 maçında 4 galibiyet alarak dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular Viktoria Plzen 5 eksik Vaclav Jemelka Marian Tvrdon Alexandr Sojka Prince Adu Jan Paluska Levski Sofya 7 eksik Mustapha Sangare Radoslav Kirilov Petko Hristov Asen Mitkov Oliver Kamdem Akram Bouras Gasper Trdin

Viktoria Plzen kadrosunda Vaclav Jemelka (Sakat - Diz Sakatlığı), Marian Tvrdon (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Alexandr Sojka (Şüpheli), Prince Adu (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Jan Paluska (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Levski Sofya kadrosunda Mustapha Sangare (Yok - Statü Gereği), Radoslav Kirilov (Sakat - Diz Sakatlığı), Petko Hristov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Asen Mitkov (Sakat), Oliver Kamdem (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Akram Bouras (Şüpheli) ve Gasper Trdin (Sakat) yer almıyor.

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