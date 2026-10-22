Viktoria Plzen - Levski Sofya Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Viktoria Plzen, 22 Ekim 2026 saat 22:00'de Doosan Arena'da Levski Sofya ile UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Viktoria Plzen, UEFA Avrupa Ligi'nde son 3 maçında 3 yenilgi yaşadı ve 8 gol kalesinde gördü. Öte yandan Levski Sofya, aynı organizasyonda 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı, bunun yanı sıra bulundukları ligde son 5 maçında 4 galibiyet alarak dikkat çekiyor.
Viktoria Plzen kadrosunda Vaclav Jemelka (Sakat - Diz Sakatlığı), Marian Tvrdon (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Alexandr Sojka (Şüpheli), Prince Adu (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Jan Paluska (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Levski Sofya kadrosunda Mustapha Sangare (Yok - Statü Gereği), Radoslav Kirilov (Sakat - Diz Sakatlığı), Petko Hristov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Asen Mitkov (Sakat), Oliver Kamdem (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Akram Bouras (Şüpheli) ve Gasper Trdin (Sakat) yer almıyor.
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