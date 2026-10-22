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Viktoria Plzen - Levski Sofya Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Viktoria Plzen, UEFA Avrupa Ligi'nde Levski Sofya ile 22 Ekim 2026'da karşılaşacak. Bu önemli maç öncesinde takımların mevcut durumu ve eksik oyuncularına göz atıyoruz.

Viktoria Plzen - Levski Sofya Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi
Viktoria Plzen
Perşembe 22:00
22.10.2026
Levski Sofya
Stadyum: Doosan Arena Yayın: tabii Spor

Viktoria Plzen, 22 Ekim 2026 saat 22:00'de Doosan Arena'da Levski Sofya ile UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Takımların güncel form bilgileri
Viktoria Plzen

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Jablonec 2-3 Viktoria Plzen Çekya 1. Ligi G
  • 15.10.2026 Ferencvaros 2-1 Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi M
  • 10.10.2026 Viktoria Plzen 3-0 Mlada Boleslav Çekya 1. Ligi G
  • 20.09.2026 Slavia Prag 2-1 Viktoria Plzen Çekya 1. Ligi M
  • 17.09.2026 Viktoria Plzen 0-3 Union St.Gilloise UEFA Avrupa Ligi M
Levski Sofya

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Spartak Pleven 0-2 Levski Sofya Bulgaristan Kupası G
  • 15.10.2026 NEC Nijmegen 1-1 Levski Sofya UEFA Avrupa Ligi B
  • 11.10.2026 Cherno More Varna 0-2 Levski Sofya Bulgaristan 1. Ligi G
  • 17.09.2026 Levski Sofya 0-1 Red Bull Salzburg UEFA Avrupa Ligi M
  • 13.09.2026 Botev Vratsa 0-0 Levski Sofya Bulgaristan 1. Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Viktoria Plzen, UEFA Avrupa Ligi'nde son 3 maçında 3 yenilgi yaşadı ve 8 gol kalesinde gördü. Öte yandan Levski Sofya, aynı organizasyonda 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı, bunun yanı sıra bulundukları ligde son 5 maçında 4 galibiyet alarak dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular

Viktoria Plzen

5 eksik
Vaclav Jemelka Sakat Diz Sakatlığı
Marian Tvrdon Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Alexandr Sojka Şüpheli
Prince Adu Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Jan Paluska Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Levski Sofya

7 eksik
Mustapha Sangare Yok Statü Gereği
Radoslav Kirilov Sakat Diz Sakatlığı
Petko Hristov Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Asen Mitkov Sakat
Oliver Kamdem Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Akram Bouras Şüpheli
Gasper Trdin Sakat

Viktoria Plzen kadrosunda Vaclav Jemelka (Sakat - Diz Sakatlığı), Marian Tvrdon (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Alexandr Sojka (Şüpheli), Prince Adu (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Jan Paluska (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Levski Sofya kadrosunda Mustapha Sangare (Yok - Statü Gereği), Radoslav Kirilov (Sakat - Diz Sakatlığı), Petko Hristov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Asen Mitkov (Sakat), Oliver Kamdem (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Akram Bouras (Şüpheli) ve Gasper Trdin (Sakat) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Viktoria Plzen - Levski Sofya maçı ne zaman?

22 Ekim 2026'da.

Viktoria Plzen - Levski Sofya maçı saat kaçta?

22:00'de.

Viktoria Plzen - Levski Sofya maçı hangi kanalda?

Tabii Spor'da.

Viktoria Plzen - Levski Sofya maçında hangi oyuncular eksik?

Vaclav Jemelka, Marian Tvrdon, Alexandr Sojka, Prince Adu, Jan Paluska, Mustapha Sangare, Radoslav Kirilov, Petko Hristov, Asen Mitkov, Oliver Kamdem, Akram Bouras, Gasper Trdin.

Viktoria Plzen ve Levski Sofya'nın ligde kaç puanı var?

Bu bilgi bulunmamaktadır.

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