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Vincent Aboubakar attı; Kamerun, Brezilya'yı devirerek Dünya Kupası'na veda etti!

03.12.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabı, bugün tamamlandı. G Grubu'nun son maçında Kamerun ile Brezilya karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakada birçok pozisyon yaşandı ve kazanan taraf 1-0'lık skorla Kamerun oldu. Daha önce son 16 turuna katılması kesinleşen Brezilya, 6 puanda kalmasına rağmen liderlik koltuğunda yer alarak grubunu tamamladı. Kamerun ise 4 puanla 3. basamakta bulundu ve Dünya Kupası'na veda etti.

Vincent Aboubakar attı; Kamerun, Brezilya'yı devirerek Dünya Kupası'na veda etti!

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu'nun 3. ve son maçında Kamerun ile Brezilya karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf Kamerun oldu.

Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kamerun'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.ü

Kamerun'a galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.

Bu skorun ardından daha önce son 16 turuna yükselmesi kesinleşen Brezilya, 6 puanda kalmasına rağmen G Grubu'nu liderlik koltuğunda bitirdi. Puanını 4'e yükselten Kamerun ise 3. sırada yer aldı ve Dünya Kupası'na veda etti.

ABOUBAKAR GOLÜ ATTI, KIRMIZI KART GÖRDÜ

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Karşılaşmanın 90+2. dakikasında sağ kanattan gelişen Kamerun atağında ceza sahası içine yapılan ortayı Vincent Aboubakar kafasıyla tamamladı ve yıldız isim takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı kartı olan Aboubakar, gol sevincinde formasını çıkardığı için ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

NEYMAR OYNAMADI

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Brezilya Milli Takımı'nda sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Neymar, maç kadrosunda yer almadı ve karşılaşmayı tribünden takip etti.

DANI ALVES TARİHE GEÇTİ

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Brezilya Milli Takımı'nın kaptanı 39 yaşındaki Dani Alves, Kamerun maçıyla birlikte Dünya Kupası'nda Brezilya forması giyen en yaşlı oyuncu oldu.

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