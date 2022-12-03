Vincent Aboubakar attı; Kamerun, Brezilya'yı devirerek Dünya Kupası'na veda etti!

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu'nun 3. ve son maçında Kamerun ile Brezilya karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf Kamerun oldu.

Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kamerun'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.ü

Kamerun'a galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.

Bu skorun ardından daha önce son 16 turuna yükselmesi kesinleşen Brezilya, 6 puanda kalmasına rağmen G Grubu'nu liderlik koltuğunda bitirdi. Puanını 4'e yükselten Kamerun ise 3. sırada yer aldı ve Dünya Kupası'na veda etti.

ABOUBAKAR GOLÜ ATTI, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında sağ kanattan gelişen Kamerun atağında ceza sahası içine yapılan ortayı Vincent Aboubakar kafasıyla tamamladı ve yıldız isim takımını 1-0 öne geçirdi. Sarı kartı olan Aboubakar, gol sevincinde formasını çıkardığı için ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

NEYMAR OYNAMADI

Brezilya Milli Takımı'nda sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Neymar, maç kadrosunda yer almadı ve karşılaşmayı tribünden takip etti.

DANI ALVES TARİHE GEÇTİ

Brezilya Milli Takımı'nın kaptanı 39 yaşındaki Dani Alves, Kamerun maçıyla birlikte Dünya Kupası'nda Brezilya forması giyen en yaşlı oyuncu oldu.



