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Vincenzo Montella için Fenerbahçe sesleri! Ortalık fokur fokur kaynayacak

Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliği yaşanması ihtimaline karşın sarı-lacivertli yönetimin liste başındaki isim netleşti. Sarı-lacivertli kulüpte olası bir kan değişiminde koltuk için düşünülen ilk adayın Vincenzo Montella olduğu iddia edildi.

Vincenzo Montella için Fenerbahçe sesleri! Ortalık fokur fokur kaynayacak
Emre Şen

Süper Lig ve Avrupa kulvarında kritik bir süreçten geçen Fenerbahçe'de teknik direktör geleceğine dair sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli camiada olası bir teknik adam değişikliği senaryosu üzerinde durulurken, yönetimin radarındaki bir numaralı isim ortaya çıktı.

LİSTENİN İLK SIARASINDA VINCENZO MONTELLA VAR

Vincenzo Montella için Fenerbahçe sesleri! Ortalık fokur fokur kaynayacak 1

A Millî Futbol Takımı'ndaki görev süreci ve Türkiye'deki başarılı kariyeriyle dikkat çeken İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, Fenerbahçe yönetiminin ilk alternatifi konumunda bulunuyor. Olası bir kan değişimi kararı alınması halinde sarı-lacivertlilerin ilk olarak tecrübeli çalıştırıcının kapısını çalacağı öne sürüldü.

TÜRK FUTBOLUNU YAKINDAN TANIMASI AVANTAJ

Vincenzo Montella için Fenerbahçe sesleri! Ortalık fokur fokur kaynayacak 2

Adana Demirspor'da sergilediği başarılı performansın ardından A Millî Futbol Takımı'nın başına geçen ve Türk futbolunu yakından tanıyan Montella'nın, Fenerbahçe kadro yapısına ve lig dinamiklerine hakim olması en büyük avantaj olarak görülüyor. İtalyan teknik adamın ismi daha önce de sarı-lacivertli kulüple anılmıştı.

YÖNETİM SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Vincenzo Montella için Fenerbahçe sesleri! Ortalık fokur fokur kaynayacak 3

Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki maçlarda alınacak sonuçlara ve takımın sergileyeceği performansa göre yol haritasını çizeceği belirtilirken, Montella seçeneğinin masada hazır tutulduğu kaydedildi. Olası gelişmeler doğrultusunda İtalyan çalıştırıcıyla temas kurulup kurulmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Vincenzo Montella fenerbahçe montella
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