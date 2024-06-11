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Vincenzo Montella maçın ardından hakeme tepki! "Eğer hata yapmaya devam ederlerse..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.06.2024 08:22
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2024 Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında Polonya'ya son dakikada kalesinde gördüğü golle 2-1 mağlup olan A Milli Takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Vincenzo Montella maçın ardından hakeme tepki! "Eğer hata yapmaya devam ederlerse..."

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık maçında Polonya'ya karşı 2-1 kaybedilen maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HAKEME TEPKİ

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"Genele baktığınızda çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Tabii ki eleştireceğimiz yerler var. Şunu da eklemek lazım, hazırlık maçı diye hakemler hata yapmaya devam ederse, zarar verirler. İkinci golde, rakibimiz tacı 15 metre önden alıyor. Hakemler hata yapabilir ama durdurup düzeltilmesi gerekiyor. İkinci golü öyle attılar. Bu ilk defa olmuyor. Bunları geliştirmeleri gerekiyor çünkü sonrasında bizim takımımız zarar görüyor. Turnuvada böyle şeylerin olmamasını diliyorum"

"DAHA NET OLMALI, GOLLERİ ATMALIYIZ"

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"Bugün riske girmek istediğimiz bazı defansif oyuncularımız vardı. Ofansif olarak çok büyük bir zenginliğimiz vardı. İrfan, Kerem, Semih, Hakan, bu tarz böyle zenginliğimiz var. Bunları saymakla bitmez. En iyileri sahadaydı ama ofansif olarak daha net olmalı ve golleri atmalıyız."

"ENDİŞEM YOK, OYUNCULAR GERİ GELECEK"

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"Defansif olarak herhangi bir endişem yok çünkü sakat oyuncuların hepsi geri gelecek. Bir takımı yapılandırırken zamana ihtiyacınız olur. Ama böyle bir maçtan sonra endişe etmemeliyiz. Böyle bir rakibe karşı iki katını üretiyorsunuz o yüzden endişe etmemeliyiz"

"ÇOK İYİ BİR MAÇ OYNADI"

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"Arda oynadı zaten. Çok iyi bir maç oynadı. Topa sahipken yeteneklerini biliyoruz zaten. Biraz topa sahip olmadığımızda dönemlerdeki aksiyonları geliştirmeliyiz ama genel olarak iyiydi."

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