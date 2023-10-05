Vinçten beton zemine çakılan işçi 9 gün sonra hayatını kaybetti

Olay, 26 Eylül tarihinde İnegöl’ün Yeniceköy Mahallesi 427. Sokak’ta bulunan inşaatta meydana geldi. Kamyon üzerindeki inşaat malzemelerini vincin halatına bağlayan Osman Çankaya(62), kendisi de malzemelerin üzerine tutunarak oturdu. Halatın bir anda kopması sonucu baş üstü beton zemin üzerine düşen işçi ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan Çankaya, 9 gün sonra hayatını kaybetti. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

