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Virgil van Dijk, Barış Alper'i öve öve bitiremedi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.07.2024 01:05
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Çeyrek Final karşılaşmasında Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Hollanda'nın kaptanı Virgil van Dijk, Barış Alper Yılmaz'ı öve öve bitiremedi.

Virgil van Dijk, Barış Alper'i öve öve bitiremedi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Hollanda'nın deneyimli kaptanı Van Dijk, takımımıza övgü dolu sözler söyledi.

"ELE AVUCA SIĞMAZ ŞEKİLDE KOŞUYORDU"

Barış Alper Yılmaz ile ilgili de konuşan Van Dijk, "Birinci yarı bile birbirinden farklıydı. İyi başladık, topa sahip olduk. Türkiye biraz geride kalmıştı. Sonrasında Türkiye golü attı. Arda Güler'in çok güzel bir pasıyla gol geldi. Biz sonrasında sakin kaldık ve ikinci yarıya başladık. Çok çalıştık ama sonucu da aldık. Barış Alper Yılmaz sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama. Eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu." dedi.

Euro 2024


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Barış Alper Yılmaz euro 2024
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