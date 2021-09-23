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Vitor Pereira: Güçlü bir ruhumuz olduğunu gösterdik

23.09.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, son haftalarda alınan sonuçların takımı etkilediğini söylerken, Giresunspor maçıyla ilgili olarak, "Takım bir kez daha güçlü bir ruh gösterdi" dedi.

Vitor Pereira: Güçlü bir ruhumuz olduğunu gösterdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Giresunspor'u 2-1 yendikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Maçı yorumlayan Pereira, "Zor olacağını biliyorduk, 1 beraberlik, 1 yenilgi almıştık, arada Avrupa oynamıştık, bu sık trafikte toparlanmak kolay değil. Beni memnun eden takımın gösterdiği ruh, güçlü bir ruhumuz olduğunu gösterdik. Sahadaki sakinlik ve özgüven artacak. Önemli olan sakat oyuncuların düzelmesi, onlar döndüğünde daha fazla çözüm olacak elimizde" dedi.

2-1'den sonra geri çekildiklerini söyleyen Pereira, "Rakibimizin golü attığı an, öncesinde 3-0'ı bulabileceğimiz bir andı. Rakibimiz gol atınca takım ister istemez geri çekildi, skoru korumak istedi. Bence hata, geri çekilince 2. golü yeme ihtimaliniz artıyor ama son 2 maçtaki sonuçlardan sonra özgüven etkilendi, biraz zaman alacaktır. Taraftarımız bize güç veriyor, evimizdeki galibiyet taraftarlarımız için" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin başında 20 iç saha maçında yenilmediği hatırlatılan teknik adam, "İçeride oynadığımız maçlarla dışarıdakilerin farkı yok, hepsini kazanmak istiyoruz ama taraftarlarımız enerji veriyor, onların desteği çok önemli. Zorlandığımız anlarda isteği, ruhu aşılıyorlar. Rakipler için bu statta oynamak çok zor" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Giresunspor Vitor Pereira
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