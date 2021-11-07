Vitor Pereira, istifa sorusuna cevap verdi

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira, "Bu hikaye yine yarıda kalır mı?" şeklindeki ayrılık sorusuna yanıt verdi.

Vitor Pereira, "Hayır! Ben hala inanıyorum. Çok maç var, rakipler de kaybedecek. Aynı hırsla devam ediyorum. Oyuncularımda hırsı görmeseydim, söylemim farklı olurdu." dedi.

Portekizli teknik adam, "Takım her şeyi yaptı. Kazanamadık ama çok maç var. Hedefim hala şampiyonluk." ifadelerini kullandı.

"ZAMAN ZAMAN TEPKİ OLABİLİYOR"

Taraftarın tepkisi üzerine gelen soruya Pereira, "Harika bir taraftarımız var. Buraya dönme kararı verirken taraftarın çok önemli bir etkisi oldu. Zaman zaman tepkiler olabiliyor. Bunlar hayal kırıklığından dolayı. Onlar gördüğüm en iyi taraftar grubu" cevabını verdi.

