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Viviano: Fatih Terim, İtalyan futbolu için önemli

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.11.2020 20:55 | Son Güncelleme

Karagümrük'ün yaz aylarında kadrosuna kattığı İtalyan kaleci Viviano, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili konuştu.

Viviano: Fatih Terim, İtalyan futbolu için önemli

Karagümrük'ün yaz aylarında kadrosuna kattığı İtalyan kaleci Viviano, beIN Sports'a bir röportaj verdi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili konuştu.

Fatih Terim'i Fiorentina'dan bu yana takip ettiğini söyleyen deneyimli kaleci, "Fatih Terim Fiorentina'dayken her maçına giderdim, onu çok seviyorum. Ofansif oynatıyordu, Batistuta, Rui Rosta, hepsi sahadaydı. Fatih Terim, İtalya futbolu için çok önemli bir figür" dedi.

Süper Lig'i daha önce de takip ettiğini söyleyen file bekçisi, "Süper Lig'i izliyordum, iyi takımlar var. Türkiye'deki tavır ve davranışlar, İtalya'ya çok benziyor. Akdeniz insanlarıyız, aynı kültürden geliyoruz. Türkiye'de taraftarlar müthiş, umarım bir an önce geri dönerler. Bizim tarftarımız da güçlü, Karagümrük'ü çok seviyorlar. Onları bir an önce görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Viviano ayrıca, Süper Lig'de en beğendiği forvetleri, Samatta, Bareiro, Demba Ba, Babacar ve Falcao olarak sıraladı.

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