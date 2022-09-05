vivo, okul dönemine sürpriz indirimlerle merhaba diyor

İSTANBUL (AA) - vivo'nun düzenlediği kampanyada 5-9 Eylül tarihleri arasında myvivoshop.com ve Hepsiburada’dan verilecek siparişlerde sürpriz indirimler tüketicileri bekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, okul dönemine dinamik, renkli ürünleri ile hazır olan vivo, indirim ve hediyelerini tüketicilere sunmaya devam ediyor.

Tüketiciler, 18 Eylül tarihine kadar myvivoshop.com’dan Y15s, Y21, Y21s veY33s model telefonları TWS2e kulaklık ile birlikte sipariş verdiği zaman modele bağlı olarak farklı tutarlarda indirim kazanacak.

Y53 model telefon siparişlerinde ise TWS2e kulaklık yapılan indirimle birlikte tüketicilere hediye edilmiş oluyor. vivo'nun orta segment akıllı telefon kategorisinde yer alan Y serisi, genişletilebilir ROM/RAM alanları, 5000 mAh değerinde büyük pilleri, Multi-Turbo 5.0 ve özel soğutma sistemleri ile yüksek teknolojiye herkes tarafından ulaşılmasını sağlıyor. Böylece oyun tutkunları gün boyu sınırsız oyun keyfi yaşıyor.

TWS2e 4,7 gram ağırlığı, zarif tasarımı ve tek bir şarj ile 7 saati aşkın uzun pil ömrü ile kullanıcılara gittikleri her yerde ihtiyaçları olan özgürlüğü sunuyor. Çift mikrofonla gürültü önleme özelliğine sahip kulaklık, arka plan gürültüsünü kaldırarak konforlu konuşma imkanı sağlıyor.

- vivo’dan Hepsiburada Kırtasiye Kategorisi’nde geçerli 400 TL’lik hediye çeki

vivo okul öncesi gerçekleştirdiği kampanya ile 5-9 Eylül tarihleri arasında Hepsiburada’dan güneş ışınına ve diğer UV ışınlarına maruz kaldığında renk değiştiren arka cam yüzeyi ile büyük beğeni toplayan V Serisi ve genişletilebilir RAM özellikleri ile dikkat çeken Y Serisi’nden telefon alan tüketicilere, Hepsiburada kırtasiye kategorisinde geçerli 400 TL’lik hediye çeki veriyor.

