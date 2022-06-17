Vodafone FreeZone, karne kampanyası düzenledi

İSTANBUL (AA) - Vodafone FreeZone'nun "Okul Bitti Free'sin FreeZone'la İyisin" mottosuyla düzenlediği kampanya kapsamında gençler, "Her Şey Yanımda FreeZone Dükkan"da, Razer gaming aksesuarlarında ve mobil ödemede yüzde 50'ye varan indirimlerden yararlanabilecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin gençlik markası Vodafone FreeZone genç müşterilerine ayrıcalıklı teklifler sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Vodafone FreeZone, okulların tatile girmesiyle genç müşterilerini sevindirecek yeni bir kampanya başlattı.

"Okul Bitti Free'sin FreeZone’la İyisin" mottosuyla karne dönemine özel olarak düzenlenen kampanyada, FreeZone'lular Vodafone Yanımda uygulamasından ulaşılan Her Şey Yanımda FreeZone Dükkan'da 100 TL'lik alışveriş yaptıklarında sepette 30 TL indirim alacak.

FreeZone’lulara ayrıca, Vodafone mağazaları ve vodafone.com.tr'de seçili Razer gaming aksesuarlarında ikinci ürün yüzde 50 indirimli olarak ve 12 ayda ödeme kolaylığıyla sunulacak.

Diğer yandan, FreeZone'lu gençler Vodafone Mobil Ödeme ile yapacakları oyun ve dijital üyeliklerde 30 TL indirimden yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları kaydetti:

"Vodafone FreeZone çatısı altında, gençlere her zaman yeni fırsatlar sunuyoruz. Genç müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ayrıcalıklı ve bütçe dostu teklifler geliştirmeye önem veriyoruz. Karne ve tatil sevincini bir arada yaşayan gençlerimiz için 'Okul Bitti Free’sin FreeZone'la İyisin' söylemiyle yeni bir kampanya geliştirdik. Bu kapsamda, genç müşterilerimize Her Şey Yanımda FreeZone Dükkan’da, Razer gaming aksesuarlarında ve mobil ödemede çeşitli indirimler sunuyoruz. Bu vesileyle, gençlerimize keyifli bir tatil dönemi diliyoruz. Vodafone FreeZone olarak, yenilikçi ürün ve servislerimizle genç müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz."

- Vodafone FreeZone’un karne kampanyası haziran sonuna kadar devam edecek

Verilen bilgiye göre, Her Şey Yanımda içinde yer alan FreeZone Dükkan'la gençlere çeşitli faydalar sunuluyor. Gençler, FreeZone Dükkan’da e-pin'den gaming aksesuarlarına, tekstilden kişisel bakım ürünlerine kadar, aradıkları ürünleri tek butikte bulabiliyor.

Ayrıca, FreeZone'lular için 100 TL alışverişe sepette 30 TL indirim yapılıyor.

Vodafone FreeZone, Razer markası ile birlikte gaming kategorisindeki ürün çeşitliliğini de artırdı.

Mouse'dan monitöre, klavyeden gamepad'e birçok kategoriden ürünlere Vodafone'dan ulaşılabiliyor.

Gençler, tüm ürünlere faturaya ek 12 ayda ödeme kolaylığıyla sahip olabiliyor. Diğer yandan, Vodafone FreeZone’un karne kampanyası kapsamında, Razer Deathadder V2 X Hyperspeed Mouse alana Razer Keyboard Cynosa Lite yüzde 50 indirimli sunuluyor.

Vodafone FreeZone’un karne kampanyası haziran sonuna kadar devam edecek.

