Vodafone Park'ın zemininin bozukluğu, LASK Linz maçı öncesi dikkat çekti!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. tur ön eleme maçında sahasında Avusturya ekibi LASK Linz'i konuk etti.

Mücadele öncesi Vodafone Park'ın zeminindeki bozukluk dikkat çekti.

Süper Lig'de hibrit çime erken geçen kulüplerden biri olan Beşiktaş, bu sezon öncesi stadında büyük organizasyon yapılmasına izin verdi.

SHAKİRA KONSERİ ZARAR VERDİ

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, Vodafone Park'ta binlerce hayranının katıldığı bir konser verdi. Konser sırasında zemine çok baskı olmasından dolayı çimler büyük zarar gördü.

Taraftarlar, Vodafone Park'ın zemininin görüntüsü nedeniyle tepki gösterdi.

