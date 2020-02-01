YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

İZMİR HABERLERİ  | 01.02.2020 16:26 | Son Güncelleme

Arkas Spor: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Emiroğlu

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdülsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Caner Pekşen, Cansın Ogbai Enaboifo)

Setler: 25-17, 25-19, 25-17

Süre: 70 dakika (23, 25, 22)

İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta mücadelesinde Arkas Spor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arkas Spor AXA Sigorta Efeler Ligi İstanbul Büyükşehir Belediyespor Voleybol

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Çaykur Rizespor, Alberk Koç ile sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, Alberk Koç ile sözleşme imzaladı

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

Kayserispor 9 transfer yaptı

Kayserispor 9 transfer yaptı

İzmir Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:30
İkindi
16:15
Akşam
18:39
Yatsı
19:58

İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Ufkum Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Spil Eczanesi
Balcova
Ülkücan Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Nil Eczanesi
Bayrakli
Yeni Gözde Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karaburun sokakları nergis koktu

Karaburun sokakları nergis koktu

Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki deprem

Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki deprem

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

Çeşme’deki hastaneye "Yangın Uygunluk Raporu"

Çeşme’deki hastaneye "Yangın Uygunluk Raporu"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.