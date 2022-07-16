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Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı

16.07.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı yarın Sırbistan ile 3'üncülük maçı oynayacak - Brezilya ile İtalya final maçı ise saat 18.30'da yapılacak

2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi yarı final mücadelesinde İtalya'ya 3-0 kaybeden Türkiye, yarın Sırbistan ile 3'üncülük maçı oynayacak.

TVF Ankara Spor Salonu'nda yapılacak üçüncülük maçı saat 15.00'te başlayacak.

Brezilya ile İtalya final maçı ise yine aynı salonda saat 18.30'da oynanacak.

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