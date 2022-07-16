Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı

2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi yarı final mücadelesinde İtalya'ya 3-0 kaybeden Türkiye, yarın Sırbistan ile 3'üncülük maçı oynayacak.

TVF Ankara Spor Salonu'nda yapılacak üçüncülük maçı saat 15.00'te başlayacak.

Brezilya ile İtalya final maçı ise yine aynı salonda saat 18.30'da oynanacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz