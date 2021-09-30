Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Bilal Çağlar, Umut Maden

Nilüfer Belediyespor: Ecenur Aksoy, Maglio, Bytsenko, Sobolska, Çağla Akın, Aslı Tecimer (Buse Kayacan Sonsırma)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Ergül Eroğlu, Nicoletti, Szakmary, Emine Arıcı (Eylül Akarçeşme, Güldeniz Önal, Pelin Özkılıçcı, Melis Yılmaz)

Setler: 32-34, 20-25, 22-25

Süre: 105 dakika (45, 31, 29)

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla Aydın Büyükşehir Belediyespor, kupada çeyrek finale yükseldi.

C Grubu'nda çeyrek finale çıkan diğer takım ise son maçında Sarıyer Belediyespor'u yenen Kuzeyboru oldu.



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