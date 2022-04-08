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Voleybol liglerinde yarı final programları belli oldu

08.04.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ilk maçlar 22 Nisan, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk maçlar 18 Nisanda oynanacak

Voleybolda, Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 1-4 etabının (yarı finaller) maç programı belli oldu.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ilk maçlar 22 Nisan'da AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk maçlar 18 Nisanda oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

- Misli.com Sultanlar Ligi

22 Nisan Cuma:

15.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

20.30 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

Rövanş karşılaşmaları 25 Nisan Pazartesi günü yapılacak.

- AXA Sigorta Efeler Ligi

18 Nisan Pazartesi:

15.00 Halkbank - Arkas Spor (Başkent)

20.30 Fenerbahçe HDI Sigorta - Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

Rövanş karşılaşmaları 21 Nisan Parşembe günü yapılacak.

- Statü

İlk maç normal lig etabı sonunda puan cetvelinde üst sırada bulunan takımın sahasında, ikinci maç alt sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. Karşılaşmalar sonucunda 2 maçı kazanan takım finale yükselecek.

Eşitlik durumunda üçüncü karşılaşma üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. Maçı kazanan takım finale yükselirken kaybeden takım, 3. ve 4'üncülük karşılaşmalarında mücadele edecek.

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