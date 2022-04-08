Voleybol liglerinde yarı final programları belli oldu

Voleybolda, Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde play-off 1-4 etabının (yarı finaller) maç programı belli oldu.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ilk maçlar 22 Nisan'da AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk maçlar 18 Nisanda oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

- Misli.com Sultanlar Ligi

22 Nisan Cuma:

15.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)

20.30 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit (Burhan Felek Vestel)

Rövanş karşılaşmaları 25 Nisan Pazartesi günü yapılacak.

- AXA Sigorta Efeler Ligi

18 Nisan Pazartesi:

15.00 Halkbank - Arkas Spor (Başkent)

20.30 Fenerbahçe HDI Sigorta - Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)

Rövanş karşılaşmaları 21 Nisan Parşembe günü yapılacak.

- Statü

İlk maç normal lig etabı sonunda puan cetvelinde üst sırada bulunan takımın sahasında, ikinci maç alt sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. Karşılaşmalar sonucunda 2 maçı kazanan takım finale yükselecek.

Eşitlik durumunda üçüncü karşılaşma üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. Maçı kazanan takım finale yükselirken kaybeden takım, 3. ve 4'üncülük karşılaşmalarında mücadele edecek.



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