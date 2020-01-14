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  4. Voleybolda şampiyonlar belli oldu

Voleybolda şampiyonlar belli oldu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.01.2020 17:04 | Son Güncelleme

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullararası Genç A Erkek ve Genç A Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında filenin şampiyonları belli oldu.Yapılan müsabakalarla alakalı açıklamalarda bulunan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 3 Aralık 2019’da başlayan 13 Ocak 2020’de final maçları ile sona eren müsabakalara öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.Müdür Keleş, “Maçlarda voleybol il birinciliği müsabakalarına genç erkeklerde 20 takım 240 sporcu kızlarda ise 28 takım 340 sporcu olmak üzere toplam 580 sporcu ve öğrenci katılmıştır.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullararası Genç A Erkek ve Genç A Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında filenin şampiyonları belli oldu.
Yapılan müsabakalarla alakalı açıklamalarda bulunan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 3 Aralık 2019’da başlayan 13 Ocak 2020’de final maçları ile sona eren müsabakalara öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Müdür Keleş, “Maçlarda voleybol il birinciliği müsabakalarına genç erkeklerde 20 takım 240 sporcu kızlarda ise 28 takım 340 sporcu olmak üzere toplam 580 sporcu ve öğrenci katılmıştır. Ben il milli eğitim müdürlüğümüze, antrenörlerimize, sporcularımıza ve takımlarını yalnız bırakmayan ve her maçta tezahüratlarıyla destek olan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Şampiyon takımlarımızın grup müsabakalarında ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor, şimdiden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.
Son yılların en büyük taraftar katılımı ile izlenen maçların centilmenlik ruhu içerisinde tamamlandığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, şampiyon olan takımların kupalarını vererek sporcuları tebrik etti.
Cumhuriyet Spor Salonunda düzenlenen yarışmalarda derece elde eden takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Özbal, Spor Şube Müdürü Hüseyin Yaşar Sarıkaya ve okul müdürleri tarafından takdim edildi.

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