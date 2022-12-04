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Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye müjde! Bertuğ Yıldırım için rapor verdi

04.12.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'den Türk futboluna bir kazanç daha geliyor. Fatih Karagümrük'ü yönettiği dönemde Emre Mor'u tekrardan eski formuna kavuşturan Demirel, şimdi de Bertuğ Yıldırım'a kafayı taktı. Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği genç oyuncunun fiziği dikkat çekiyor.

Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye müjde! Bertuğ Yıldırım için rapor verdi
Bertuğ Yıldırım

Bertuğ Yıldırım

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
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Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, genç oyunculara yönelmeye devam ediyor. Hatayspor'un genç golcüsü Bertuğ, performansıyla adından söz ettiriyor. Fenerbahçe genç yıldız için düğmeye bastı.

EMRE MOR'U KENDİNE GETİRMİŞTİ

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Fatih Karagümrük'ü çalıştırdığı dönemde Emre Mor'u yeniden eski formuna döndüren Volkan Demirel, genç oyuncularla ilgilenmeye devam ediyor. Hatayspor'da bulunan Bertuğ Yıldırım'ın yükselişi dikkatlerden kaçmadı.

"ACAYİP BİR FİZİK KALİTESİ..."

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Volkan Demirel, Bertuğ için, "Hatay'a geldiğimizde de Bertuğ örneğini vereceğim. Bertuğ 20 yaşında bir genç. Ama acayip bir fizik kalitesi, acayip bir bitiriciliği, acayip bir enerjisi, bitmek bilmeyen bir gücü var. Bunu çok iyi kullanırsa onda da çok iyi bir mesafe kat edeceğiz. Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrfor olacak. Haaland, Ibrahimoviç... Bu seviyelerin oyuncusu olabilecek bir oyuncudan bahsediyorum. Eğer dediklerimizi yaparsa... Biz yolu göstereceğiz. Bertuğ da yürürse eğer o da Türk futbolu adına çok büyük kazanç olacaktır." sözlerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE DEVREDE

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Fenerbahçe'nin genç oyuncu Bertuğ için devrede olduğu bilinirken, Volkan Demirel'den bilgi aldığı öğrenildi. Bertuğ'un da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakması, sarı-lacivertli kulübü iştahlandırıyor.


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