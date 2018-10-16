Volkan Demirel'e bir şok daha!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, çalışma programı çıkarma adına gittiği Dereağzı Tesisleri'nde antrenör bulamadı.

FutbolArena'nın haberine göre; sarı-lacivertli takımda kadro dışı kalan ve bireysel olarak çalışmalarını Dereağzı Tesisleri'nde yapacak olan Volkan Demirel, kendisine program hazırlayacak antrenör bulamadığı ortaya çıktı.

Kulüpten gönderilen 3 hocanın ardından altyapıdaki kaleci antrenörünün A Takıma gitmesi nedeniyle Dereağzı Tesisleri'nde şu anda kaleci antrenörü kalmadı.

Çalışma yapmak için tesislere giden Volkan Demirel bu nedenle henüz antrenmanlara başlayamadı.

ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasıyla gündemi sarsan Volkan Demirel'in önünde ilk kez böylesi sert bir yol ayrımı duruyor. Kişisel internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak, hatasının olmadığını ancak kulübü için özür dilediğini aktaran Volkan'ın önünde iki farklı yol bulunuyor.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; sarı-lacivertli kaleci, Başkan Ali Koç ve yönetim ile arasını düzeltmesi halinde kariyeri için başka bir seçenek çıkacak. Ancak tecrübeli futbolcu, aynı düşüncede devam ettiği takdirde daha değişik bir senaryo ile karşılaşacak.