Volkan Demirel'e flaş teklif!

Fenerbahçe'deki futbolculuk kariyerinin ardından Erol Bulut ve Emre Belözoğlu dönemlerinde yardımcı antrenörlük görevinde bulunan, sonrasında ise beIN Sports'ta yorumculuk yapmaya başlayan Volkan Demirel'in ismi sık sık çeşitli kulüplerle anılmaya devam ediyor.

İDDİALI BİR İSİM; VOLKAN DEMİREL...

Geçen sezon TFF 2. Lig'de şampiyon olan ve bu sezon gözünü Süper Lig'e diken Manisa'nın takımın başına iddialı bir ismi getireceği konuşulurken bu isimler arasında Volkan Demirel'in olduğu kaydedildi.

VOLKAN DEMİREL AÇIKLAMIŞTI "BENİ İSTEYENLER VAR"

Fenerbahçe'deki yardımcı antrenörlük görevinin sona erdiği gün konuşan Volkan Demirel, "Şu an 3-4 tane opsiyonum var. Konuşmalar var, isteyenler var. Onları değerlendirmek için biraz zaman gerekiyor. Aceleye gerek yok, doğru kararı vermeye çalışacağım." şeklinde konuşmuştu. Volkan Demirel'in çeşitli takımlardan teklifler aldığı ve bu tekliflere olumlu bir yanıt vermediği biliniyor.

VOLKAN DEMİREL'İN HEDEFİ...

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak çalıştığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonun UEFA N-A Birleşik kursuna katılan Volkan Demirel'in hedefi, Türk futboluna hizmet etmek ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak.

Yeniden yapılanmaya giden siyah-beyazlı kulübün Volkan Demirel'e teklif götüreceği gelen haberler arasında yer alırken Volkan Demirel'in olası bir teklife vereceği yanıt ise merak konusu.

