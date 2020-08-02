Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den Herakles paylaşımı

Fenerbahçe'nin uzun yıllar kalesini başarılı şekilde koruyan Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel tatilin tadını çıkarıyor. Instagram'dan sıkça paylaşım yapan Zeynep Demirel, son paylaşımında kocasına övgüler yağdırdı.
Zeynep Sever Demirel, "Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın mübarek? Bugün dünya yakışıklılar günüymüş efendim. Fonda 'Cennetten Çiçek' şarkısının çaldığını varsayın. N'aber yakışıklı" notuyla eşi Volkan Demirel ile olan fotoğrafını paylaştı.
Zeynep Demirel'in paylaşımına binlerce beğeni gelirken Volkan Demirel'e yapılan yorumlar ise güldürdü. Volkan'ın nefesini tutarak poz verdiğini savunan takipçiler, "Kaptanın baklavaları gitmiş", "Volkan abi, göbeğini o kadar içe çekme boğulacaksın Allah korusun", "Kaptan göbeği sal" gibi yorumlar dikkat çekti.
Yunan mitolojisinde Herakles Roma Mitolojisi'nde Herkül, Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene'nin oğludur.
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