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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den Herakles paylaşımı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.08.2020 19:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kocasına methiyeler düzdü. Zeynep Demirel, "Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın mübarek? Bugün dünya yakışıklılar günüymüş efendim" notu paylaştığı fotoğraf oldukça beğenildi.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den Herakles paylaşımı

Fenerbahçe'nin uzun yıllar kalesini başarılı şekilde koruyan Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel tatilin tadını çıkarıyor. Instagram'dan sıkça paylaşım yapan Zeynep Demirel, son paylaşımında kocasına övgüler yağdırdı.

"DÜNYA YAKIŞIKLILAR GÜNÜYMÜŞ"

Zeynep Sever Demirel, "Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın mübarek? Bugün dünya yakışıklılar günüymüş efendim. Fonda 'Cennetten Çiçek' şarkısının çaldığını varsayın. N'aber yakışıklı" notuyla eşi Volkan Demirel ile olan fotoğrafını paylaştı.

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TAKİPÇİLER, VOLKAN'IN GÖBEĞİNİ İÇİNE ÇEKMESİNE TAKILDI

Zeynep Demirel'in paylaşımına binlerce beğeni gelirken Volkan Demirel'e yapılan yorumlar ise güldürdü. Volkan'ın nefesini tutarak poz verdiğini savunan takipçiler, "Kaptanın baklavaları gitmiş", "Volkan abi, göbeğini o kadar içe çekme boğulacaksın Allah korusun", "Kaptan göbeği sal" gibi yorumlar dikkat çekti.

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HERAKLES KİMDİR?

Yunan mitolojisinde Herakles Roma Mitolojisi'nde Herkül, Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene'nin oğludur.


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