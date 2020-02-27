Vücut için kolesterolün önemi

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Yücel, insan vücudu için birçok önemli role sahip olan kolesterolün eksikliğinin de yüksekliğinin de farklı sağlık sorunlarını ortaya çıkarabileceğini söyledi.

Dünyada birinci sırada gelen ölüm nedeni olan kalp-damar hastalıklarına sebebiyet veren ana etkenlerden biri de kolesteroldür. Kolesterol eksikliğinin ya da yüksekliğinin vücutta farklı sağlık sorunlarını ortaya çıkarabileceğini belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Yücel, "Karaciğerinizin, sindirim sisteminizin, hormonlarınızın, sinir sisteminizin, cinsel hayatınızın bu ve bunun gibi pek çok vücut fonksiyonunun düzgün ve sağlıklı olabilmesi için kolesterol üretilir. Özellikle çocukluk çağındaki beslenme kolesterolden zengin olmalıdır. Bu dönemdeki kolesterol eksikliği gelişme bozukluğu ve zekâ geriliğine yol açabileceği gibi, sağlıklı bir yaşam için kolesterol düzeyinin, olması gereken seviyede tutulması da çok önemlidir. Hayati fonksiyonları yerine getirmek ile görevli olan kolesterolün eksikliği fonksiyon bozukluğuna, çocuklarda gelişim bozukluğuna sebep olabilir” dedi.