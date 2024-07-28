Wanda Nara ve Icardi ayrılığı gündemdeydi! Simge'den bomba sözler: "Büyük konuştuğum tüm lokmaları..."

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye eşi Wanda Nara tarafından boşanma davası açıldığı iddiaları günlerdir gündemde. Wanda Nara, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" dedi Icardi mutsuz halleriyle dikkat çekti.

Wanda Nara, "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken bin kat daha fazlasını denemek de hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, o çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım" demişti.

Bu ayrılık haberleri gündemdeyken "Aşkın Olayım" şarkısı sayesinde Icardi ile bir arkadaşlığı olan Simge'den imalı paylaşımlar gelmişti.

"MUTLU OLMALARINI İSTİYORUM"

Simge şimdi de boşanma haberleri sorulunca bomba ifadeler kullandı. "Icardi ile bizi müzik bağladı, hâlâ aynı şey geçerli. Konuyla hiçbir alakam yok" diyen Simge şunları söyledi:

"Onların mutlu olmalarını istiyorum. İleride neyin ne olacağı hiç belli olmaz, büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum ama yanlış anlaşılmasın bu konuyla ilgili fikrim belli..." (Muhabironline)