MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Wanda Nara ve Icardi ayrılığı gündemdeydi! Simge'den bomba sözler: "Büyük konuştuğum tüm lokmaları..."

Wanda Nara ve Icardi ayrılığı gündemdeydi! Simge'den bomba sözler: "Büyük konuştuğum tüm lokmaları..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.07.2024 07:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı." ifadelerini kullanmıştı. Ayrılık haberleriyle gündemde olan çifte dair Simge Sağın öyle bir ifade kullandı ki sosyal medyada gündem oldu.

Wanda Nara ve Icardi ayrılığı gündemdeydi! Simge'den bomba sözler: "Büyük konuştuğum tüm lokmaları..."

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'ye eşi Wanda Nara tarafından boşanma davası açıldığı iddiaları günlerdir gündemde. Wanda Nara, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" dedi Icardi mutsuz halleriyle dikkat çekti.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Wanda Nara, "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken bin kat daha fazlasını denemek de hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, o çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım" demişti.

Bu ayrılık haberleri gündemdeyken "Aşkın Olayım" şarkısı sayesinde Icardi ile bir arkadaşlığı olan Simge'den imalı paylaşımlar gelmişti.

Ekran görüntüsü 2024-07-28 073349

"MUTLU OLMALARINI İSTİYORUM"

Simge şimdi de boşanma haberleri sorulunca bomba ifadeler kullandı. "Icardi ile bizi müzik bağladı, hâlâ aynı şey geçerli. Konuyla hiçbir alakam yok" diyen Simge şunları söyledi:

3610312_232d7cf21ab8a1a5ef601c19f21fbb05_640x640

"Onların mutlu olmalarını istiyorum. İleride neyin ne olacağı hiç belli olmaz, büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum ama yanlış anlaşılmasın bu konuyla ilgili fikrim belli..." (Muhabironline)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Taze aşıklardan sarmaş dolaş poz! Beğeni yağdıTaze aşıklardan sarmaş dolaş poz! Beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi simge Mauro Icardi eşi Wanda Nara
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da tansiyon tavan! İsrail 'topyekün savaş anına yaklaşıyoruz' diyerek o ülkeyi işaret etti

Orta Doğu'da tansiyon tavan! İsrail 'topyekün savaş anına yaklaşıyoruz' diyerek o ülkeyi işaret etti

Bakan duyurdu: Memurları ilgilendiriyor!

Bakan duyurdu: Memurları ilgilendiriyor!

Erdoğan'dan Mahmud Abbas açıklaması

Erdoğan'dan Mahmud Abbas açıklaması

Komşular arasında 'mini etek' kavgası! Ortalık bir anda karıştı: O anlar kamerada!

Komşular arasında 'mini etek' kavgası! Ortalık bir anda karıştı: O anlar kamerada!

Olimpiyatlara damga vuran an: Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un ile o ismin samimi selamlaşması!

Olimpiyatlara damga vuran an: Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un ile o ismin samimi selamlaşması!

Özgür Özel tepki göstermişti! Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi

Özgür Özel tepki göstermişti! Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.