İşte Avrupa'nın konuştuğu gerçeğin tüm detayları...

Wanda Nara ve Maradona'nın 12 yıl önce aşk yaşadığı iddia edildi!

1 / 17 Arjantinli model Wanda Nara’nın yıllar önce Diego Maradona ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Bu konu Arjantin’de uzun süre gündemi meşgul etmişti.

2 / 17 Hatta Wanda Nara’nın Maradona’nın iç çamaşırlarını giydiği fotoğraflar basında yer almıştı.

3 / 17 Wanda Nara ve Maradona’nın aşk yaşadığı iddiaları 12 yıl sonra yeniden alevlendi.

4 / 17 Arjantinli golcü Maxi Lopez ile evli olan Wanda Nara, Lopez’in en yakın arkadaşı Mauro Icardi ile birlikte olmak için evliliğine son vermiş ve bu olay çok konuşulmuştu.

5 / 17 Şimdilerde Icardi ile evli olan Wanda Nara için bu kez Maradona ile aşk yaşadığı yönünde açıklamalar yapıldı.

6 / 17 91 yaşındaki oyuncu ve sunucu Mirtha Legrand, bir telezviyon programında, Wanda Nara ile Maradona’nın birlikte otelde kaldıklarını açıkladı.

7 / 17 Mirtha Legrand canlı yayında “Mar del Plata’da bir otelde öğle yemeği yediğim sırada Wanda Nara, bana doğru yaklaştı. ‘Neden beni televizyon programına davet etmiyorsun?’ diye sordu. Ben de ona dedim ki, Maradona ile birlikte olan siz misiniz? Dün gece uyumama izin vermedin! Ben yan odanızdaydım, sürekli yatak sesleri ve koşturma sesleri geliyordu” sözleriyle bu aşka şahit olduğunu söyledi.

8 / 17 Wanda Nara ve Maradona'nın aşk yaşadığı iddia edildi!

9 / 17 Wanda Nara ve Maradona'nın aşk yaşadığı iddia edildi!

10 / 17 Wanda Nara ve Maradona'nın aşk yaşadığı iddia edildi!

11 / 17 Wanda Nara ve Maradona'nın aşk yaşadığı iddia edildi!

12 / 17 Wanda Nara ve Maradona'nın aşk yaşadığı iddia edildi!

13 / 17 Wanda Nara ve Maradona'nın aşk yaşadığı iddia edildi!

14 / 17 Wanda Nara ve Maradona'nın aşk yaşadığı iddia edildi!

15 / 17 Wanda Nara ve Maradona'nın aşk yaşadığı iddia edildi!

16 / 17 Wanda Nara ve Maradona'nın aşk yaşadığı iddia edildi!