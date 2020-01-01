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  4. Wayne Rooney, Derby County'e imza attı

Wayne Rooney, Derby County'e imza attı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 01.01.2020 21:26 | Son Güncelleme

İngitere Championship ekibi Derby County, son olarak D.C United forması giyen 34 yaşındaki Wayne Rooney transferini resmen duyurdu.

Wayne Rooney, Derby County'e imza attı

Daha önce Rooney'nin oyuncu - antrenör olarak ekibe katılacağını duyuran Derby, yeni yaptığı açıklamada da Rooney'nin 1.5 yıllık sözleşmesi ile beraber menajer Cocu'nun yardımcılarından olacağını belirtti.

Kariyeri boyunca toplam 729 maça çıkan Rooney, 306 gol atıp, 164 de asist yaptı. Rooney, Man Utd ile de 1 Şampiyonlar Ligi ve 5 de Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
wayne rooney derby county championship

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