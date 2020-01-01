Wayne Rooney, Derby County'e imza attı

Daha önce Rooney'nin oyuncu - antrenör olarak ekibe katılacağını duyuran Derby, yeni yaptığı açıklamada da Rooney'nin 1.5 yıllık sözleşmesi ile beraber menajer Cocu'nun yardımcılarından olacağını belirtti.
Kariyeri boyunca toplam 729 maça çıkan Rooney, 306 gol atıp, 164 de asist yaptı. Rooney, Man Utd ile de 1 Şampiyonlar Ligi ve 5 de Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
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