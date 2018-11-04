Wayne Rooney, İngiltere Milli Takımı'nı son kez giyecek

İngiliz yayın kurumu BBC'nin haberine göre, 33 yaşındaki Rooney, son olarak 11 Kasım 2016'da giydiği, 2017'nin ağustos ayında ise bıraktığı İngiltere Milli Takımı formasıyla jübilesi için bir kez daha sahaya çıkacak.
Kaydettiği 53 golle 119 kez sahaya çıktığı milli takımın en skoreri unvanını elinde tutan Rooney, İngiltere'nin ABD'yi ağırlayacağı hazırlık maçında oynayacak. 15 Kasım'daki karşılaşma, Wembley Stadı'nda yapılacak.
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