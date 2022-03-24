Wesley Sneijder, Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan teklifi geri çevirmişti. Bilhassa Galatasaray taraftarı tarafından çok sevilen 37 yaşındaki Hollandalı eski futbolcu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bu kapsamda Wesley Sneijder futbola geri mi dönüyor? Hangi takımda teknik direktör olacak? Wesley Sneijder kimdir? Nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Sneijder'in hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.

WESLEY SNEİJDER FUTBOLA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Galatasaray'ın Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder'ın FC Utrecht'in teknik direktör adaylarından biri olduğu iddia edildi. Hollanda basınında yer alan haberde, bir diğer eski Hollandalı futbolcu Van Bommel'ın ise ilk sırada olduğu aktarıldı. Habere göre Van Bommel ile anlaşma sağlanamaması halinde Wesley Sneijder'a teklif götürülecek.

Ajax'taki sportif direktör Marc Overmars'ın ayrılığı sonrası düşünülen isimlerden biri olan Wesley Sneijder yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ajax, Overmars'ın görevini bana teklif ederse bunu memnuniyetle kabul ederim ama tek başıma değil. Yanımda tecrübeli biri daha olsun isterim. Aslında ilk hedefim teknik direktörlüktü, tekliflere açığım"

WESLEY SNEİJDER KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Wesley Sneijder 9 Haziran 1984 tarihinde Hollanda’nın Utrecht şehrinde doğdu.

Futbola Ajax altyapısında başlayan Sneijder 1991 altyapı kariyerine 2002 senesine dek devam etmiştir. Wesley Sneijder 2002 yılında Hollanda kulüplerinden olan ve altyapısında forma giydiği Ajax kulübü ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Ajax takımı ile 2007 yılına kadar tam 5 sene forma giyen Wesley Sneijder 126 maçta forma giyerek 43 gol atmıştır. Kariyerinde en verimli dönemleri bu takımda geçirmiştir. 2007 yılında rekor bir transfer bedeli ile birlikte İspanya’nın en büyük kulüplerinden olan Real Madrid’e transfer olmuştur.

Wesley Sneijder Real Madrid’e transfer olarak kariyerine İspanya’da sürdürmeye başlamıştır. Real Madrid Wesley Sneijder transferi için kulübü Ajax’a 27 milyon Euro bonservis bedeli ödemiştir. 2007- 2009 yılları arasında Real Madrid forması giyen Wesley Sneijder 52 maçta sahne alarak 11 gol atmıştır. 2009 yılında Inter Real Madrid’ten Wesley Sneijder’i istemiştir. 15 milyon Euro bedel ile Real Madrid’den Inter kulübüne transfer olan Wesley Sneijder’in böylelikle İtalya ligi macerası başlamıştır. Wesley Sneijder Inter kulübü ile sadece ligde değil aynı zamanda şampiyonlar liginde de oynama fırsatı bulmuştur. Inter forması ile çıktığı 76 maçta 13 gol atmıştır. 2013 yılında ise Galatasaray Wesley Sneijder’i transfer etmek için girişimlerde bulunmuştur.

Galatasaray başkanının o dönemki demecine göre Wesley Sneijder 15 dakika gibi kısa sürede Galatasaray’a imza atmıştır. Galatasaray bu transfer için Inter kulübüne 7 milyon Euro bonservis bedeli ödemiştir. 2013 yılından 2017 yılına kadar Galatasaray’da forma giyen Wesley Sneijder 124 maçta forma giyerek 35 gol atmıştır. Galatasaray’da sayısız asist yapan Wesley Sneijder kulübün efsane futbolcuları arasına girmeyi başarmıştır. Wesley Sneijder Galatasaray’da şampiyonlar ligi maçlarında da sahne almıştır. Galatasaray ile oynadığı süre zarfı boyunca 2 süper lig 3 Türkiye kupası ve 3 Türkiye süper kupası sevinci yaşamıştır.

2017 yılında Galatasaray ve süper lig kariyerini sonlandırmıştır. Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Fransız ekiplerinden Nice kulübü ile anlaşmıştır. Nice ile 1 sezon forma giymiştir. 5 maçta sahne almıştır. Son olarak ise 2018 yılında Al Garafa kulübü ile anlaşan Wesley Sneijder kariyerini burada sonlandırmıştır. Al Garafa ile 22 maçta forma giyerek 15 gol atmıştır.

Wesley Sneijder’in Milli Takım Kariyeri

Wesley Sneijder Hollanda U17 takımı formasını 2000 – 2001 yılları arasında giymiştir. Hollanda a milli takım formasını ise 2003 yılında giymeye başlamıştır. Hollanda milli takım formasını 134 kez giyen Wesley Sneijder 31 gol atmıştır. Hollanda ile dünya kupasına da katılmıştır.

