West Bromwich, Mbaye Diagne'ye transfer teklifi yaptı!

Galatasaraylıların satışı konusunda haber beklediği Mbaye Diagne konusunda taraflar masada. West Bromwich 5 milyon Euro’luk net teklifi yaptı.

GALATASARAY 7 MİLYON EURO İSTEDİ

Galatasaray’da bir defter daha kapanmak üzere. 2019 yılında 10 milyon Euro artı bonus karşılığında transfer edilen, ancak bir türlü bekleneni veremeyen Mbaye Diagne satılıyor. Bir süredir Diagne’nin satışı konusunda görüşmeler devam ederken, West Bromwich kulübü 5 milyon Euro’luk teklifi masaya koydu. Galatasaray tarafı ise 7 milyon Euro’ya çıkılmasını istendi. Görüşmeler sürüyor orta yol bulunmak üzere.

MBAYE DIAGNE'NİN İSTATİSTİKLERİ

Sezonu Galatasaray'da açan Mbaye Diagne, burada 19 maça çıkıp 11 gol kaydetmiş; sezonun devam eden bölümünde West Bromwich Albion'a kiralanmıştı. Albion'da iyi bir hava yaratan Diagne, 16 maçta 3 gol kaydederken, 2 kez asist yaptı.



