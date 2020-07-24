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West Ham United, Tomas Soucek'i renklerine bağladı

FUTBOL HABERLERİ  | 24.07.2020 16:07 | Son Güncelleme

West Ham United, takımda kiralık olarak forma giyen Çek futbolcu Tomas Soucek'in bonservisini Slavia Prag kulübünden aldı ve oyuncuyla dört yıllık sözleşme imzaladı. Ülkesinin milli takımının formasını 25 kez giyen Soucek, oynadığı 12 Premier Lig maçında 3 gol kaydetti.

West Ham United, Tomas Soucek'i renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Çek milli futbolcu Tomas Soucek'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ara transfer döneminde Slavia Prag'dan kiralanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

(AA)

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