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Wolverhampton'da forma giyen Morgan Gibbs-White evinde parti verdi!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.05.2020 21:32 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın U-21 kadrosunda top koşturan Morgan Gibbs-White (20), karantina yasaklarına uymayarak evinde parti verdi.

Wolverhampton'da forma giyen Morgan Gibbs-White evinde parti verdi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ın U-21 kadrosunda top koşturan Morgan Gibbs-White (20), karantina yasaklarına uymayarak evinde parti verdi.

Sosyal medyaya düşen parti görüntüleri ise büyük tepki aldı. İngiltere'de 'Lütfen evde oturun' kampanyasına da katılan orta saha oyuncusunun verdiği partiye televizyon reality şovu yarışmacılarının yanı sıra onlarca kişinin katıldığı görüldü.

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Parti görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından gelen tepkiler üzerine videoyu silen futbolcu, daha önce koronavirüs tedbirleri için düzenlenen kampanyalara verdiği destekle tanınıyor.

Morgan Gibbs-White'ın sosyal medyaya düşen parti görüntüleri sonrası genç oyuncuya tepkiler çığ gibi büyüdü. İngiltere'de vaka sayılarının oldukça fazla olduğu dönemde verilen bu parti 'Düşüncesizlik' olarak yorumlandı.

Wolverhampton Wanderers'ın Morgan Gibbs-White'a ceza vermesi gündemde. Kulübün oyuncuya para cezası vereceği iddia edildi.

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