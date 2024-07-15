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Xherdan Shaqiri, İsviçre Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.07.2024 17:08
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Xherdan Shaqiri, sosyal medya hesabından İsviçre Milli Takımı’nı bıraktığını duyurdu.

Xherdan Shaqiri, İsviçre Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı

Xherdan Shaqiri, İsviçre Milli Takımı’na veda etti. 32 yaşındaki Shaqiri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 14 yıllık milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Tecrübeli futbolcu yaptığı paylaşımda, 7 turnuvada birçok gol ile İsviçre Milli Takımı’nda unutulmaz anlar yaşadığı aktararak, veda vaktinin geldiğini ve geriye kalan güzel anlar için herkese teşekkür ettiğini söyledi.

32 yaşındaki futbolcu, milli takım kariyerinde 40’ı dostluk maçı, 25’i Dünya Kupası elemeleri, 22’si Avrupa Şampiyonası elemeleri, 15’i Uluslar Ligi, 12’si Dünya Kupası ve 11’i Avrupa Şampiyonası olmak üzere toplamda 125 maçta forma giyerken, 32 gol, 34 asistlik performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Xherdan Shaqiri euro 2024
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