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Yaban hayvanlarına yem bırakıldı

AMASYA HABERLERİ  | 01.02.2020 15:05 | Son Güncelleme

Amasya’da havaların soğuması ile soğuk ve yağışlı havaların etkisini göstermesinin ardından, Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.Amasya’nın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı sonucu yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının, soğuklardan daha fazla etkilenmemesi ve ağır kış şartlarında kendi habitatlarında aç kalmaması amacıyla, üniversitenin Yeşilırmak Kampüsü içerisinde çeşitli noktalara yem bırakıldı.Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının yanında şehir merkezleri ve mahallerdeki sahipsiz hayvanların soğuktan zarar görmemesi için vatandaşların hassas davranmaları istendi.

Amasya’da havaların soğuması ile soğuk ve yağışlı havaların etkisini göstermesinin ardından, Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Amasya’nın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı sonucu yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının, soğuklardan daha fazla etkilenmemesi ve ağır kış şartlarında kendi habitatlarında aç kalmaması amacıyla, üniversitenin Yeşilırmak Kampüsü içerisinde çeşitli noktalara yem bırakıldı.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının yanında şehir merkezleri ve mahallerdeki sahipsiz hayvanların soğuktan zarar görmemesi için vatandaşların hassas davranmaları istendi.

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Merzifon
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