Yağışlar, Söke Ovası’nda pamuğa mantar getirdi

Pamuk ekili tarlalarda aşırı yağışların mantar hastalığına neden olduğu belirlenirken Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, üreticilere ‘pamuğunuza çocuk gibi bakın’ uyarısı yaptı.

Mayıs ayının son haftasından bu yana bölgede görülen sağanak yağışlar, buğday hasadını geciktirmişti. Son yağışlar ise gözleri bu kez pamuk ekiminin yapıldığı tarlalara çevrilmesine neden oldu. Söke Ovası’nda etkili olan yağışlar nedeniyle büyümekte olan pamuk bitkisinde bölge bölge mantar hastalığının görüldüğü, su altında kalan tarlaları işlemek için üreticilerin tarlaya henüz giremediği belirtildi.

Çiftçileri dikkatli ve hassas olmaları konusunda uyaran Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri; “Aşısı yağışlar bazı bölgelerde pamuk tarlalarını göle çevirdi. Hal böyle olunca yeni ekim yapan üreticilerimiz sıkıntı yaşıyor. Çıkan pamukta mantar hastalığına rast geldik. Üreticilerimiz dikkatli olmalılar. Pamuğun başından ayrılmasınlar. Gerekli ilaçlamaları yapsınlar. Yeni Ekim yapacak olanlar da alternatif ürünler deneyebilirler. Biz ovada yetkililerle incelemelerimiz sürüyor. İnşallah rekolte konusunda ciddi bir kayba yol açmaz" dedi.



