Yağmur suyu Kadıköy’e hayat verecek

Kadıköy’de inşa edilecek binalarda ‘yağmur suyu ve gri su toplama tankı’ yapılmasına yönelik uygulama ilk önce Kadıköy Belediyesi Ekolojik Yaşam Merkezi’nde hayata geçti. Ekolojik Yaşam Merkezi’nin çatısında biriken yağmur suyu depolanarak bahçedeki sebze ve meyvelerin sulanmasında kullanılıyor.

Kadıköy’de inşa edilecek binalarda ‘yağmur suyu ve gri su toplama tankı’ yapılması Kadıköy Belediye Meclisi’nden oybirliği ile geçti. Yağmur suyu ve gri su toplama tankı ilk önce Kadıköy Belediyesi Ekolojik Yaşam Merkezi’nde uygulandı. Ekolojik Yaşam Merkezi’nin çatısında biriken yağmur suyu, binanın hemen yanında bulunan su haznesinde birikiyor. Daha sonra, özel borularla döşenen bahçenin damlama sitemiyle sulanmasında kullanılıyor.

“Günlük kullandığımız suyun yüzde 20’si sifona gidiyor”

Proje hakkında bilgi veren Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şule Sümer, “Dünyadaki su miktarı sabit. Sanıldığının aksine suyun sadece yüzde 2,5’i içilebilir nitelikte. Bu suyu ne kadar korursak, ne kadar yeniden kullanabilirsek su döngüsüne o kadar destek vermiş oluruz. TUİK 2018 verilerine göre İstanbul’da kişi başına düşen su miktarı günlük 189 litre. Bunun yüzde 20’si sifonlardan kanalizasyona akıyor. Bu proje ile yağmur suyu ve gri su sistemlerini kullanarak özellikle rezervuarlarda, sifonlarda ve bahçe suyu olarak kullanmayı, böylelikle korumamız gereken temiz su kullanımını azaltmayı amaçlıyoruz” dedi. Yağmur suyu dışında gri su kullanımının da önemli olduğunu belirten Sümer, “Gri su duş, banyo ve el yıkamadan gelen az kirli suyun, basit filtre sistemlerinden geçirilerek yeniden kullanılmasıdır. Gri su, sifon, bahçe sulanması, itfaiyenin talep ettiği depoların doldurulması, ortak alanların temizliği gibi amaçlarla rahatlıkla kullanılabilir” dedi.