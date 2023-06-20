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Yağmur yerini güneşe bırakınca ciritçiler sahaya indi

20.06.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağmurlu havanının yerini güneşli havaya bırakmasını fırsat bilen ciritçiler güneşli havanın keyfini cirit oynayarak çıkardılar.

Yağmur yerini güneşe bırakınca ciritçiler sahaya indi

Bayburt’ta bir süredir hemen hemen her gün etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle atlı spor kulüpleri cirit müsabakalarına ara vererek, yağmurlu havaların yerini güneşli havalara bırakmasını beklemeye başladılar. Havanın güneşli ve sıcak olduğunu gören ciritçiler, güneşli havayı fırsat bilerek aralarında dostluk maçı organize ettiler.
21 Şubat Atlı Spor Kulübü, kendi sahasında Şingah Atlı Spor Kulübünü konuk ederek, ebedi dostluğa, ezeli rekabete yaraşır şekilde ata sporu ciriti oynamaya başladılar. Centilmence maç oynayan iki takımı cirit severler yalnız bırakmayarak sahada yerlerini alıp, meraklı gözlerle müsabakayı takip ettiler. İki devre şeklinde toplam 80 dakika süren maç ise kazasız, sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Yağmurun yağmamasını fırsat bilerek, at binip cirit oynadıklarını söyleyen Şingah Atlı Spor Kulüp başkanı Hacı Bayram Yılmaz, "Kaç gündür yoğun yağışlar nedeniyle at binemiyorduk, bugün yağmurun yağmamasını fırsat bildik ve günümüzü ciritle değerlendirelim dedik. Bayburt’ta pek sosyal faaliyet olmadığı için, biz de atlarımızla günlerimizi geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Güzel bir maç izlediğini belirten Bayburtlular, kazasız bir maç olmasını temenni ederek, her ikime takıma başarılar dilediler.

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