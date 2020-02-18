Yahşihan Belediyesi gönüllü itfaiyeci ve zabıtalar yetiştiriyor

Yahşihan Belediyesince başlatılan "Genç Gönüllü İtfaiyecilik ve Zabıtalık" projesi ile gönüllü itfaiyeci ve zabıtalar yetiştiriliyor.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında, her ay 10 ortaokul öğrencisi, itfaiye ve zabıta müdürlüklerinde, pazar günleri 08.00-13.00 saatleri arasında eğitim alıyor.

Eğitimlerde yangın tatbikatına katılan ve zabıta ekipleriyle denetimlere çıkan öğrenciler, daha sonra sınava tabi tutularak, sertifika sahibi oluyor. Ayrıca öğrenciler Başkan Türkyılmaz tarafından çeyrek altın ve sinemayla ödüllendiriliyor.

Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, itfaiyeyi yeni yerine taşıdıktan sonra bir yıl sürecek proje hazırladıklarını belirterek, "Hayatları boyunca ellerinde unutamayacakları bir belgeleri olacak. Aynı zamanda burada farkındalığı geliştirmiş oluyoruz. Gençler büyüdükleri zaman itfaiye, yangın ve deprem nedir, anlamış olacaklar." dedi.

Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını vurgulayan Türkyılmaz, "Çocuklarımızın ve hatta büyüklerimizin depremle ilgili çok bilgisi yok. O yüzden ilk eğitimi çocuklarla başlattık. Gençleri bir yıl süreyle eğiteceğiz. Yaklaşık 120 çocuğumuz itfaiyeden eğitim almış olarak mezun olacak." diye konuştu.