Yahyalıspor 8 maçtır kazanamıyor

Kayseri Yahyalıspor ligin ikinci yarısında galibiyet alamadı.

Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Yeşil-Beyazlılar ligin ilk yarısına göre ligin ikinci yarısında düşüşe geçti. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor, geride kalan 8 haftada 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Sadece 2 puan toplayan Yahyalıspor’u kalan haftalarda birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Ligde geride kalan 21 hafta sonunda 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Yahyalıspor 20 puanla 11.sırada yer alıyor.

Yahyalıspor’un ligin ikinci yarısında oynadığı maçlar ve neticeleri şunlar:

14.Hafta Talasgücü 2-1 Yahyalıspor

15.Hafta Yahyalıspor 1-2 İskenderunspor

16.Hafta Ceyhanspor 3-0 Yahyalıspor

17.Hafta Yahyalıspor 1-3 İçel İdman Yurdu

18.Hafta 1925 İdman Yurdu 1-1 Yahyalıspor

19.Hafta Yahyalıspor 1-2 Göremespor

20.Hafta Yabanlıspor 1-0 Yahyalıspor

21.Hafta Sorgun Belediye 1-1 Yahyalıspor

