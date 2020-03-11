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Yahyalıspor 8 maçtır kazanamıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.03.2020 12:21 | Son Güncelleme

Kayseri Yahyalıspor ligin ikinci yarısında galibiyet alamadı.Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Yeşil-Beyazlılar ligin ilk yarısına göre ligin ikinci yarısında düşüşe geçti.

Yahyalıspor 8 maçtır kazanamıyor

Kayseri Yahyalıspor ligin ikinci yarısında galibiyet alamadı.
Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Yeşil-Beyazlılar ligin ilk yarısına göre ligin ikinci yarısında düşüşe geçti. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor, geride kalan 8 haftada 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Sadece 2 puan toplayan Yahyalıspor’u kalan haftalarda birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Ligde geride kalan 21 hafta sonunda 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Yahyalıspor 20 puanla 11.sırada yer alıyor.
Yahyalıspor’un ligin ikinci yarısında oynadığı maçlar ve neticeleri şunlar:
14.Hafta Talasgücü 2-1 Yahyalıspor
15.Hafta Yahyalıspor 1-2 İskenderunspor
16.Hafta Ceyhanspor 3-0 Yahyalıspor
17.Hafta Yahyalıspor 1-3 İçel İdman Yurdu
18.Hafta 1925 İdman Yurdu 1-1 Yahyalıspor
19.Hafta Yahyalıspor 1-2 Göremespor
20.Hafta Yabanlıspor 1-0 Yahyalıspor
21.Hafta Sorgun Belediye 1-1 Yahyalıspor

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Kocasinan
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Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karabulut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Başoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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