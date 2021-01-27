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Yahyalı’ya “Alternatif Enerji Kaynakları” Bölümü Açılıyor

27.01.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 2021-2022 yılında Yahyalı Meslek Yüksekokulu’na açılacak Alternatif Enerji Kaynakları Bölümü ile ilgili istişarelerde bulunmak için Yahyalı Belediyesi’ni ziyaret etti.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Karamustafa’ ya, Rektör Yardımcısı Derviş Boztosun, Genel Sekreter Mehmet Akkuş ve Yahyalı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Nihat Yılmaz eşlik etti.
Ziyarette konuşan Yahyalı Belediye Başkanı; “ Öncelikle Kayseri Üniversitesi rektörüne ilçemiz adına yürekten bir teşekkürümüz var. Alternatif Enerji Kaynakları bölümü ilçemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında açılıyor. Bugün eğitim binası konusunda sıkıntı olmadığını beraberce müşahede ettik. Eğitim yapılacak bina konusunda 2 tane alternatifimiz var. Bölümün kontenjanın artırılması konusunda özellikle kendilerine istirhamımız var. Birazcık öğrencilerimizin buraya iltifat etmesi için eğitim binamızın merkezi yerde olmasını istiyoruz. Daha sonra okulumuzun kontenjanı artarsa şuan yapımı tamamlanan meslek yüksek okulu binasına geçeceğiz. Spekülasyona neden olmaması adına bu özellikle belirtiyorum. Oraya okul yapıldı, çürümeye terk edildi gibi bir değerlendirme yapılmasın. Mesleki bakımdan, teknoloji bakımından biz Kayseri Üniversitemizden çok şeyler bekliyoruz. Gayretleri için rektörümüze yürekten teşekkür ediyorum.” Diye konuştu.
Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ da konuşmasında; Yahyalı, Kayseri ilimizin önemli bir ilçesi. Hem büyüklük bakımından, hem ekonomiye sağlamış olduğu katkı anlamında, hem de hayırsever ruhu anlamında. Bizde Kayseri Üniversitesi olarak toplumsal katkı oluşturan, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan, nitelikli insan kaynağı yetiştiren bir üniversite olma misyonuyla yola çıktık. Allah’a hamdolsun 2,5 yıldır Kayseri Üniversitesini, gerek Kayseri merkezde gerekse ilçelerinde misyon ifadesine uygun şekilde yerel yöneticilerimizin ve vatandaşlarımızın desteği ile devletimizin ’de gücüyle buralara hep beraber getirdik. Yahyalı Meslek Yüksekokulumuza bir program açmıştık. Bazen öğrenci ilgisi az olabiliyor doluluk sağlanamıyor. Önümüzdeki yıl için düşündüğümüz Alternatif Enerji Kaynakları Programının açılmasına Sayın YÖK başkanımız himaye etti. Bizde, YÖK yürütme kurulu hocalarımıza bir sunum yaptık ve onlarda uygun buldular. Alternatif Enerji Kaynakları Programını inşallah açıyoruz. Memleketin çocuklarının burada elbette okuması söz konusu ama memleketimizin diğer köşelerinden de öğrenci cazibesinin olması için okulumuzun şehirle iç içe olması lazım. Şuan için Yahyalı’da 2 alternatif var. Bunları gezerek yerinde müşahede etmiş olduk. Önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. Yahyalı’daki Yükseköğretimin özellikle Mesleki ve Teknik öğretimin ilçe ile entegrasyonu sağlayabilecek ekonomiye ve topluma katkı oluşturabilecek şekilde gelişmesi için biz Kayseri Üniversitesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu manada da Yahyalı Meslek Yüksekokulu için neler yapmamız gerekiyorsa rektörlük olarak hazırız. İnşallah önümüzdeki günlerde açtığımız ve Allah izin verirse açacağımız programları, bölümleri daha da ileriye taşıyacağız.” İfadelerini kullandı.

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