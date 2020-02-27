Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Ardahan Şubesi açılışını yaptı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sendikal bürolar bizim tavır geliştirdiğimiz mutfağımız ve üyelerimizle bir araya geldiğimiz imkanımızdır" dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan’a gelen Yalçın, Vali Mustafa Masatlı’yı makamında ziyaret etti. Valiliğin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Yalçın, daha sonra Eğitim Bir-Sen Ardahan Şubesi’nin yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Açılış öncesi açıklamalarda bulunan yalçın, Sendikal bürolar bizim tavır geliştirdiğimiz mutfağımız ve üyelerimizle bir araya geldiğimiz imkanımızdır dedi.

Yalçın, "Eğitim-Bir-Sen olarak 28 yıllık sendikal mücadelemizde bugün Ardahan üzerinden bir güzelliği yaşıyoruz. Ardahan’da kendi mülkiyetimizde oturmanın huzuruyla? Kendi mülkiyetimizde üyelerimize daha güzel hizmet etmenin gururuyla bugün bir kurdeleyi birlikte keseceğiz ve besmeleyi birlikte çekmiş olacağız. Ben bu emek ve gayretten dolayı Şube başkanımız olan Erdinç başkanımız, buradaki yönetimlerimize, ilçe teşkilatlarımıza, kadım komisyonlarımıza, teşkilatımıza emek veren tüm geçmişten bugüne emektarlarımıza bu güzel mekanı kazandırdıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğitim-Bir-Sen çalışmasına devam edecek. Memur-Sen’in 28 yıllık sürdürdüğü bu sendikal mücadelede, tüm sendikalarımızla birlikte Türkiye’nin en büyük konfederasyonu ve en büyük yetkili sendikalarıyız. Burası tüm sendikalarımızın mekanıdır. Camiamızın ve sosyal tabanımızdan tüm buradaki sosyal örgütlenmelerinin kullanabilecekleri bir imkandır. Burasını almaktaki amacımız kamu çalışanları özelinde Ardahan’ın insanına hizmet etmek, Ardahan’a katkı sunmak, üyelere ve ülkemize katkı sunmaktır. Onun için burası faydalı çalışmalarla, hayırlı çalışmalarla her zaman bir mekan, bir imkan olarak herkesin emrinde olacaktır. Bizim okullarda yürüttüğümüz kitap okuma çalışmalarımız vesilesiyle öğrencilerimizin de öğretmenleriyle beraber buluşacakları ve kitap kritikleri yapacakları bir uğrak yer olacaktır. Sendikal bürolar bizim tavır geliştirdiğimiz mutfağımız ve üyelerimizle bir araya geldiğimiz imkanımızdır. Bu vesile ile burası güzel çalışmalarla hizmet etsin temennisi ile hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Yalçın’ın konuşmasının ardından Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Ardahan Eğitim-Bir-Sen’in yeni hizmet binası dualarla açıldı.

