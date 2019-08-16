SPOR

Yalçın: Hakemler enteresan düdükler çalabiliyor

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 16.08.2019 01:56 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turunda veda ettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Yalçın: Hakemler enteresan düdükler çalabiliyor

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk maçı 3-1 kaybettikleri Partizan'ı 1-0 yendiklerini hatırlatarak, zor bir mücadele oynadıklarını belirtti.

Oyuncularına gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür eden Yalçın, "90 dakikanın tamamında tur için oynadık, turun içerisinde kaldık. Son anlarda kaçan 2 net pozisyonumuz vardı. Futbolun acı tarafı bu olmayınca olmuyor. Çok mutlu da ayrılabilirdik ama istediğimiz olmadı. Turu atlayamadığımız için üzgünüm." dedi.

Turun ilk müsabakasında hatalar yaptıklarına değinen Yalçın, şöyle devam etti:

"İlk maçta da yaptığımız savunma hatası, konsantre bozukluğu turu atlamamızı engelledi. Oynadığımız takım da bana göre zayıf bir takım ekstra bir takım değil. Kolay değil tecrübe kazandık. 4 maç oynadık bizim için iyi bir tecrübe oldu."

'İSTEDİĞİMİZ OYUNCULARI ALAMIYORUZ'

Bir gazetecinin oyunda erken risk alınmasına yönelik sorusu üzerine Yalçın kadronun riskli olup olmayacağını sahada mücadele eden oyuncuların tayin ettiğini belirtti.

Sezon başından beri oyuncu almak için çok çaba sarf ettiklerini anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Başkanla da yönetimle de bu konuyu defalarca konuştuk. Yaklaşık 1,5 aydır antrenman yapıyoruz, çalışıyoruz. Hala en az 3-4 oyuncuya ihtiyacımız olduğunu çok net bir şekilde ben beyan ediyorum. Ama alamıyoruz istediğimiz oyuncuları öyle bir sorunumuz var. Hamle yapma konusunda... Gökhan da Guilherme de daha hazır değiller. Bu havada böyle mücadele etmeleri bana göre çok iyi."

'HAKEMLER ENTERASAN DÜDÜKLER ÇALABİLİYOR'

Yalçın, kadro da sıkıntı yaşadıklarına dikkati çekerek, Süper Lig'de oynayacakları ilk maç olan Başakşehir karşısında 2 stoperin oynayamacağını bildirdi.

Oyuncu alımı konusunda ısrarla istediklerini bildirdiklerini söyleyen Yalçın, şöyle devam etti:

"Oyunla ilgili şunu da söyleyeyim bir penaltı pozisyonu var oyunun ilk yarısında. Bizim gördüğümüz yüzde 100 penaltı. Hakemin es geçmesi çok enteresan. Avrupa'da oynadığımız maçta hakemler gerçekten çok enteresan düdükler çalabiliyorlar bazen. Adamlar 10-15 dakika yerlerde yatabiliyorlar. 7 dakikalık bir uzatma süresi verdi hakem, bu çok az bir süre. Sürekli sakatlanıyorlar. Bu da onların ne kadar korktuklarını, bizden ne kadar çekindiklerini gösteriyor. Haklılar da. Normalde turu geçememeleri lazımdı ama bu futbol her şey her zaman istediğimiz gibi olmuyor."

Olması gerektikleri gibi oynadıklarını ifade eden Yalçın oyunun son dakikasına kadar mücadelelerini verdiklerini söyledi.

'TAKIMIMIZ FİZİK GÜÇ OLARAK LİGE HAZIR DURUMDA'

Bir gazetecinin Süper Lig'e takımın hazır olup olmadığını sorması üzerine Yalçın, şöyle cevap verdi:

"4 resmi maç oynadık. Bunların hepsi de zor maçtı hem oyunsal hem psikolojik anlamda. Bu oyunlar bizi bir yerlere getirdi. Son oynadığımız maç takım olarak iyi bir görüntü sergilememize neden oldu. Bugün takım olarak iyi bir görüntü sergiledik, mücadele ettik. Agresiftik, rakibe temaslı oynadık. İstediğimiz oyunu oynamadık ama 3-1'in rövanşında istediğimiz gibi olmuyor. Biz gol atacağımızı biliyordum. Eleyecek pozisyonları da bulduk. Ben iyi bir takım görüntüsü sergilediğimizi düşünüyorum. Baktığımız zaman takımımız fizik, güç olarak lige hazır durumda." (AA)

Bu görüntü tartışma yaratmıştı! Harekete geçiliyorBu görüntü tartışma yaratmıştı! Harekete geçiliyor
Sergen Yalçın'ın tur umuduSergen Yalçın'ın tur umudu
Malatyaspor tura inanıyorMalatyaspor tura inanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
malatyaspor partizan sergen yalçın

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Fırtına, 'Avrupa'da yola devam' dedi

Fırtına, 'Avrupa'da yola devam' dedi

Fransa'dan G.Saray'a Falcao müjdesi

Fransa'dan G.Saray'a Falcao müjdesi

Yeni Malatya'dan Avrupa'ya veda

Yeni Malatya'dan Avrupa'ya veda

Süper Lig'den Roma'ya transfer oluyor

Süper Lig'den Roma'ya transfer oluyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Malatyaspor'dan 15'lik transfer

Malatyaspor'dan 15'lik transfer

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Malatya tur şansını zora soktu!

Malatya tur şansını zora soktu!

Malatya'ya tecrübeli eldiven

Malatya'ya tecrübeli eldiven

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalçın: Hakemler enteresan düdükler çalabiliyor

Yalçın: Hakemler enteresan düdükler çalabiliyor

Sergen Yalçın: İlk maçın skorunu telafi edebiliriz

Sergen Yalçın'ın tur umudu

Ghaylene Chaalali ve stoperi Teenage Hadebe tura inanıyor

Malatyaspor tura inanıyor

Hakkı Çelikel: Partizan'ı eleyecek güçteyiz

''Partizan'ı eleyecek güçteyiz''

Yeni Malatyaspor umudunu koruyor

Yeni Malatyaspor umudunu koruyor

Yeni Malatyaspor, Mohammed Dawood Yaseen ile prensipte anlaştı

Yeni Malatyaspor'da transfer

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.