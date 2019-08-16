Yalçın: Hakemler enteresan düdükler çalabiliyor

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk maçı 3-1 kaybettikleri Partizan'ı 1-0 yendiklerini hatırlatarak, zor bir mücadele oynadıklarını belirtti.

Oyuncularına gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür eden Yalçın, "90 dakikanın tamamında tur için oynadık, turun içerisinde kaldık. Son anlarda kaçan 2 net pozisyonumuz vardı. Futbolun acı tarafı bu olmayınca olmuyor. Çok mutlu da ayrılabilirdik ama istediğimiz olmadı. Turu atlayamadığımız için üzgünüm." dedi.

Turun ilk müsabakasında hatalar yaptıklarına değinen Yalçın, şöyle devam etti:

"İlk maçta da yaptığımız savunma hatası, konsantre bozukluğu turu atlamamızı engelledi. Oynadığımız takım da bana göre zayıf bir takım ekstra bir takım değil. Kolay değil tecrübe kazandık. 4 maç oynadık bizim için iyi bir tecrübe oldu."

'İSTEDİĞİMİZ OYUNCULARI ALAMIYORUZ'

Bir gazetecinin oyunda erken risk alınmasına yönelik sorusu üzerine Yalçın kadronun riskli olup olmayacağını sahada mücadele eden oyuncuların tayin ettiğini belirtti.