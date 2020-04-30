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Yalçınkaya’dan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 30.04.2020 15:35 | Son Güncelleme

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya mesajında , “1 Mayıs Dünya İşçiler Günü, fakat İslam’da Peygamber Efendimizin daha veciz bir lafı var; ‘İşçinin alın teri kuramadan, hakkını veriniz.’ Biz böyle bir dinin mensubuyuz.

Yalçınkaya’dan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya mesajında , “1 Mayıs Dünya İşçiler Günü, fakat İslam’da Peygamber Efendimizin daha veciz bir lafı var; ‘İşçinin alın teri kuramadan, hakkını veriniz.’ Biz böyle bir dinin mensubuyuz. İşçi Bayramı, çok önemli bir bayram, dünya genelinde emekçilerin bayramı deniliyor. Bütün üretimin sahibi, işçi kardeşlerimizdir. İşçi kardeşlerimizin emeklerine her zaman müteşekkiriz. Korona virüs salgınında da dezenfeksiyon hizmetinde görevli işçi kardeşlerimiz, risk altında çalışmalarını yürütüyorlar. Bu nedenle işçi kardeşlerimize ne kadar teşekkür etsek de azdır. Canı pahasına, gece ve gündüz insanlarımızın sağlıklı yaşayabilmesi için meydanlardalar, sokaklardalar ve bu nedenle işçi kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyorum” dedi.

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