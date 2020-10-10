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Yalçınkaya’dan ilçe müftüsüne ziyaret

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 10.10.2020 13:33 | Son Güncelleme

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle ilçe müftüsünü ziyaret etti.Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik’i makamında ziyaret ederek Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik etti.

Yalçınkaya’dan ilçe müftüsüne ziyaret

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle ilçe müftüsünü ziyaret etti.
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, İlçe Müftüsü Selahattin Özçelik’i makamında ziyaret ederek Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik etti. Ziyarete dair yaptığı açıklamada din görevlilerinin belediyenin temizlik hizmetinde topluma yol gösterici olarak büyük bir öneme sahip olduklarına dikkat çeken Yalçınkaya, “Müftümüzü makamında ziyaret ettik. Kendisini ve camiasını canı gönülden kutluyorum. Burada biz bir hizmet yaparken din görevlileri kardeşlerim yanımızda olması bizim çok büyük bir değerdir. Çünkü bunlar toplumu doğrudan etkileyen şahıs ve makamlardır. Güzel dinimiz adına vaaz ediyorlar, yol gösteriyorlar. Bu yol göstericiliğin bizim yaptığımız hizmetlere çok büyük katkıları oluyor. Özellikle temizlik noktasında rica ediyorum. Biz belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu hafta dolayısı ile bütün camiayı canı gönülden kutluyorum. Allah yardımcımız, yolumuz açık olsun. Kendilerine nice yıllar, nice haftalar dilerim” ifadelerini kullandı.

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