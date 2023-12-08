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YALI ÇAPKINI 49. BÖLÜM FULL İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 8 Aralık Star TV yayın akışı

08.12.2023 19:09 | Son Güncelleme:
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Yalı Çapkını 49. bölüm Star TV canlı izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle reytinglerde yükselişe geçmişti. Yayınlanan fragmana göre Ferit Pelin'in dayısı Şehmuz'un karşısında sıkışır. Peki, Star TV Yalı Çapkını saat kaçta başlıyor? Son bölüm özeti ile Yalı Çapkını 49. bölüm detayları ve Star TV yayın akışı

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu bir araya getiren Yalı Çapkını'nın yeni bölümü büyük bir heyecanla bekleniyor. Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin'in ardından Buse Buçe Kahraman, Toprak Sağlam ve Turgut Tunçalp'in de kadroya dahil olmasıyla birlikte heyecanın arttığı Yalı Çapkını, bu akşam 49. bölüm ile izleyiciyle buluşacak. Pelin'in Ferit'ten hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla tansiyonun bir hayli yükseldiği dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar merak edildi. İşte Yalı Çapkını 49. bölüm detayları ve Star TV yayın akışı...

YALI ÇAPKINI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Yalı Çapkını büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Star TV'de yayınlanan dizi, cuma akşamları saat 20.00'de ekrana geliyor. Yalı Çapkını yeni bölüm bu akşam Star TV'de olacak. Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını 49. bölüm ile izleyicisiyle buluşacak.

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YALI ÇAPKINI 48. BÖLÜM ÖZET

Düğünde yaşananlardan sonra Seyran; içindekileri herkese dökerek yalıdan ayrılır. Ferit, onu durdurmaya ve geri döndürmeye çalışır ama çabası sonuçsuz kalır. Kazım ve Halis Ağa arasındaki gerilim tırmanırken; Nükhet; Şehmuz'un evinde ve planının işlemesinden dolayı çok mutludur. Orhan ve Gülgün arasındaki ipler tamamen kopma noktasına gelir. Halis Ağa; Kazımları yalıdan kovar ve Ferit'ten Seyran da kararını verip gitmişken çocuğuna sahip çıkmasını ister. Kaya'nın ise Suna'yı kaybetmeye niyeti yoktur ve onu kazanmak için harekete geçer. Suna ise radikal bir hamlede bulunur. Seyran; okuluna sığınırken hem Ferit'i hem de tüm yaşadıklarını geride bırakmaya kararlıdır.

YALI ÇAPKINI 49. BÖLÜM FULL İZLE!

Kazım, sokağa atılışının ardından yaşadığı şaşkınlık ve hezimetin etkisiyle geçmişe gider ve Hattuç'la yıllar sonra bir hesaplaşmaya girer. Seyran ise yeni bir dünyanın kapısını aralar. İfakat'i ayağa kaldıran konuşma beklemediği birinden gelirken, Orhan'ı Dicle'nin evinde yakalamak Gülgün için son nokta olur ve verdiği karar herkesi şaşırtır. Suna ise Kaya ile evliliğinin doğru bir şekilde gitmesi için elinde geleni yapacaktır. Esme ile ilgili bir gelişme Seyran ve Suna'yı bir araya getirirken ikili arasındaki gerginlik sözlere dökülür.

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

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