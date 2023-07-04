Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu'na üstü küçük geldi! Yorgana benzetilen büstiyer dalga konusu oldu

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını’nın oyuncuları arasında yer alan Afra Saraçoğlu gündemden düşmüyor. Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşayan Saraçoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla dikkat çekti.

Güzelliği ile adeta büyüleyen Saraçoğlu cesur tarzını konuşturdu. İtalya tatilden paylaşım yapan ünlü isme yorum ve beğeni yağdı.

25 yaşındaki güzel oyuncuya Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam da kayıtsız kalamadı. Ünlü isim paylaşıma “Yansın” yorumunu yaptı.

Afra Saraçoğlu’nun pozlarını beğenenler arasında Bahar Şahin, Serra Pirinç, Eda Ece ve Mine Tugay da yer aldı.

Ünlü ismin takipçileri “Şahanesin”, “Şimdi Sicilya düşünsün”, “Yandı buralar”, “Tarz kadın” yorumlarında bulundu.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Oyuncunun yaptığı paylaşımda yorgan kılıfını andıran büstiyeri ve dekoltesi ise sosyal medyanın diline düştü. Üzerine küçük gelen büstiyeri görenler "Yorganını göğsüne göre uzatamamış" diyerek oyuncuyla dalga geçti

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Saraçoğlu'nun 8 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.



