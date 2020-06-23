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Yalıköy Köseli-Sırakovancı-Kutluca grup yolu tozdan ve çamurdan kurtuluyor

ORDU HABERLERİ  | 23.06.2020 15:58 | Son Güncelleme

İçme suyu arıtma tesisi tamamlandıktan sonra alt yapı ve genişletme çalışmaları tamamlanan Yalıköy Mahallesi Köseli-Sırakovancı-Kutluca-Perşembe 5 bin 200 metrelik grup yolunda sıcak asfalt çalışmaları başladı.Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi Koordinasyonunda başlanılan sıcak asfalt çalışmasının 10 gün içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

İçme suyu arıtma tesisi tamamlandıktan sonra alt yapı ve genişletme çalışmaları tamamlanan Yalıköy Mahallesi Köseli-Sırakovancı-Kutluca-Perşembe 5 bin 200 metrelik grup yolunda sıcak asfalt çalışmaları başladı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi Koordinasyonunda başlanılan sıcak asfalt çalışmasının 10 gün içerisinde tamamlanacağı bildirildi. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman ve Fen İşleri Daire Başkanı Abdulkadir Hatipoğlu ile Yalıköy Mahallesi Köseli-Sırakovancı-Kutluca güzergahında yapımı başlanan asfalt çalışmasını yerinde inceledi.
Yalıköy Mahallesi Muhtarı Mahmut Memiş, Fatsa Belediye Meclis Üyesi, AK Parti Yönetim Kurulu üyesi Erdem Aydın da yol incelemesine eşlik ettiler.

10 gün içerisinde tamamlanacak
Yol incelemesi sonrası bir açıklamada bulunan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Grup yolumuzun bir an önce tozdan kurtulup asfalta kavuşması için talimat veren ve yapımına başlanan yolumuza verdiği destek ve katkılardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ederiz. Bu yol bölge halkı için çok önemliydi ve uzun süredir vatandaşlarımız burada tozdan çamurdan şikâyetçiydi. 10 gün sonra buradaki sıcak asfalt çalışması tamamlanacak. Grup yolumuzda çok şükür artık toz, çamur sorunu kalmadı” dedi.

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